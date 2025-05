O Mundial de Clubes será o capítulo inicial da história de Xabi Alonso no comando técnico do Real Madrid. O ex-jogador assumirá o plantel ao fim da temporada 2024/25, em acordo válido por três anos, segundo o jornal espanhol "Marca".

Com passagem de cinco temporadas como jogador, Xabi Alonso retorna a Madri. Agora, ele terá a missão de reconstruir a imagem do Real após temporada irregular, marcada pela última dança com Carlo Ancelotti à frente da equipe.

O Real Madrid planejava ter Xabi para o Mundial de Clubes desde o interesse inicial, conforme noticiado pelo "Marca", descartando a possibilidade de um técnico interino no torneio. Além disso, o prestígio de vencer a primeira edição do torneio em novo formato e a premiação são fatores que traduzem a ansiedade em contar com o novo nome na competição.

Ao lado de Xabi, também devem desembarcar em Valdebebas o auxiliar técnico Sebas Parrilla e o preparador físico Alberto Encinas. O trio fez história em Leverkusen ao quebrar a hegemonia do Bayern de Munique e conquistar o primeiro título da Bundesliga da história do clube, além da Copa da Alemanha em 2024 e a Supercopa da Alemanha em 2025. Em seu último ato na BayArena, o treinador recebeu homenagens do clube e da torcida.

🔢 Números de Xabi Alonso, provável substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, pelo Bayer Leverkusen

⚽ 139 jogos

✅ 89 vitórias

🟰 31 empates

❌ 19 derrotas

🥅 313 gols marcados

🛡️ 153 gols sofridos

➗ Média de 2,14 pontos por jogo

🏆 Títulos: Bundesliga 2023/24, Copa da Alemanha 2023/24 e Supercopa da Alemanha 2024

