Rodrigo, do Espérance, conta detalhes sobre o futebol da Tunísia

O Flamengo vai enfrentar o Espérance em sua estreia pelo Mundial de Clubes. O clube da Tunísia conta com o atacante Rodrigo Rodrigues, que teve passagem recente pelo Juventude, falou com o Lance! em uma entrevista exclusiva. No bate-papo, o camisa 9 contou como foi sua chegada ao país da África.

continua após a publicidade

— Foi uma experiência que eu não estava esperando. Eu estava bem no Juventude, então se aproxima a janela de transferência e meu empresário me liga falando que um time da Tunísia entrou em contato e já estava querendo fazer uma proposta. Então foi tudo muito rápido — contou.

Rodrigo Rodrigues do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Veja a entrevista completa de Rodrigo Rodrigues

A troca de clubes realmente aconteceu em uma velocidade muito rápida. Rodrigo disputou seu último jogo pelo Juventude no dia 2 de agosto de 2023 e viajou para a Tunísia pouco tempo depois. O contrato foi assinado no fim de setembro e sua estreia aconteceu no dia 7 de outubro.

continua após a publicidade

O camisa 9 saiu do banco e balançou as redes, dando uma boa mostra do seu futebol à torcida que, segundo ele, apoia o time de maneira muito efusiva, a ponto de poder gerar problemas para o próprio Espérance.

— No mundo do futebol, tem alguns lugares que são bem rígidos em questão de acender foguetes, se jogar alguma coisa dentro do campo, a gente sabe que é bem rígido e se acontecer alguma coisa assim, tem uma punição grave pro clube e aqui a gente não vê acontecer, é como se fosse da cultura deles — explicou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar das questões complexas sobre o comportamento dos torcedores, Rodrigo pôde perceber que a paixão pelo futebol é grande no país. O brasileiro acredita que o Flamengo verá o amor da torcida na estreia do Mundial.

Rodrigo Rodrigues do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

— A torcida é extremamente fanática. O jogo na África do Sul (contra o Mamelodi Sundowns), são oito, dez horas de viagem, não me lembro bem agora, jogo no Egito... O jogo pode ser aonde for, em qualquer lugar do mundo. Eles vão estar apoiando, eles vão querer viajar. É uma torcida muito fanática, muito apaixonada — avaliou o brasileiro.

Rodrigo Rodrigues tem 44 jogos e 15 gols marcados pelo Espérance, além de ter conquistado o título da Liga Tunisiana da temporada passada. Em suas redes sociais, a aparição de fotos de torcedores é constante, revelando que o brasileiro é muito querido pela torcida.

Flamengo x Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field