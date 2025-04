Em um confronto pelas quartas de final Champions League Africana, o Espérance, que será adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns, que vai enfrentar o Fluminense na competição que ocorre em junho nos Estados Unidos. O jogo terminou em 0 a 0, e, com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mamelodi Sundowns se classificou para a semifinal da competição.

No outro jogo das quartas de final, o Al Ahly, que está no grupo do Palmeiras no Mundial, venceu o Al Hilal, do Sudão, por 1 a 0 e também se classificou para a próxima fase.



Mamelodi Sundowns avança para a semifinal

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gol, com o Mamelodi controlando a posse de bola e finalizando mais. A melhor oportunidade da primeira etapa veio de Miguel Allende, do Mamelodi, que acertou o travessão com um forte chute de fora da área.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante do Espérance, Achraf Jabri, recebeu em velocidade e tocou por cobertura, marcando o gol, mas o VAR foi acionado e assinalou o impedimento. A partida terminou empatada em 0 a 0 e, com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mamelodi Sundowns garantiu vaga na semifinal da competição.

Adversários de Fluminense e Palmeiras frente a frente

No outro lado da chave, um rival conhecido do Palmeiras avançou para as semifinais da Champions da África. Jogando fora de casa, o Al-Ahly Egito bateu o Al-Hilal Omdurman novamente por 1 a 0.

Jogadores do Al Ahly comemoram vitória na Champions da África (Foto: Reprodução/X)

Eman Ashour fez o gol da vitória no estádio do adversário. A partida aconteceu no Sudão e teve grande domínio da equipe da casa na posse de bola. Por outro lado, o Al-Ahly conseguiu finalizar mais vezes e ter uma eficiência, sendo mais perigoso no jogo.

Agora, Mamelodi Sundowns e Al-Ahly se enfrentarão pela semifinal da Champions da África. O duelo reúne um rival do Fluminense e um do Palmeiras no Mundial de Clubes. As partidas de ida e volta ainda não têm datas definidas pela Confederação Africana de Futebol.