Autor de um dos gols da vitória da Inter de Milão sobre o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Champions League, Lautaro Martínez é um dos destaques da equipe italiana neste Mundial de Clubes. O atacante argentino, que vive uma temporada de grande destaque, com 40 jogos disputados e 24 participações diretas em gols (18 gols e 6 assistências), já começa a traçar suas expectativas para o Mundial de Clubes. Em entrevista a FIFA, Lautaro falou sobre o que espera da competição, destacando a importância de representar sua equipe em um dos torneios mais prestigiados do futebol mundial.

Expectativa para o Mundial de Clubes

Sobre suas expectativas para o Mundial de Clubes, o atacante da Inter de Milão compartilhou que é um momento muito especial e fez uma comparação com a Copa do Mundo de seleções.

“Estou muito animado de jogar um Mundial de Clubes dessa maneira. Pessoalmente, me lembra muito a Copa do Mundo de seleções, o Mundial dos nossos países. Então vai ser algo muito especial, porque é a primeira vez que esse tipo de competição é disputada dessa maneira. Por isso, estou feliz e muito entusiasmado pelo que vamos ver pela frente.” - afirmou o atacante.

Objetivo da Inter de Milão na competição

Ao falar sobre o objetivo da Inter de Milão no Mundial de Clubes, o atacante afirmou quem um clube do tamanho da Inter tem sempre a obrigação de ter o título como objetivo.

“Sempre repito mesmo para mim, a Inter, com a história que tem e com a grandeza que possui, sempre tem que ter o ponto mais alto como objetivo. Depois, é claro, sabemos que existem dificuldades, existem os adversários e às vezes pode acontecer um tropeço, mas o importante é que sempre temos que dar o melhor pela Inter e tentar colocá-la no ponto mais alto possível em cada competição que jogarmos.” - disse Lautaro.

Reencontro contra o River Plate

Lautaro já enfrentou o River Plate em duas ocasiões: a primeira em 2017, quando o Racing, clube que o revelou, venceu por 3 a 2 e ele marcou um gol, e a segunda em 2018, quando foi derrotado por 2 a 0. O atacante comentou sobre o reencontro com seu antigo rival.

“É claro que já tive a chance de enfrentar o River quando jogava no futebol argentino e é um time muito grande do nosso país. É um grande time mundialmente falando, porque é conhecido, reconhecido. Por isso, temos que nos preparar para esse jogo da melhor maneira, e eles também vão encarar do mesmo jeito que nós (..) Com seriedade, como se fosse uma final, que é como temos que encarar todos os jogos. Então, [vamos] aproveitar porque conheço algumas pessoas, tenho companheiros de seleção que jogam no River. Vai ser um jogo bom de curtir.” - disse o atleta.

Lautaro Martínez comemora golaço marcado pela seleção argentina. (Foto: Reprodução/X/@AFASeleccionEN)

Braçadeira de capitão e liderança

Sobre sua liderança no grupo, o atacante, que ostenta a braçadeira de capitão desde 2023, compartilhou uma reflexão pessoal que teve com seu pai sobre o significado de ser um líder.

"Não sei bem, eu sempre falava disso com o meu pai, que não dá para criar um líder, mas sim que se nasce líder. E, no final das contas, sempre digo que preciso de todos, porque o grupo está acima do individual. Para alcançar objetivos importantes como este que vamos enfrentar, precisamos de todos." - falou Lautaro.

O clube italiano integra o Grupo E, ao lado de River Plate (Argentina), Monterrey (México) e Urawa Reds (Japão), com a estreia marcada para terça-feira, 17 de junho, contra o time mexicano que agora tem como estrela o espanhol Sergio Ramos, que recentemente também falou sobre a sua expectativa para o Mundial de Clubes.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Inter de Milão (ITA) x Urawa Reds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 Inter de Milão (ITA) x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field