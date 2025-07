Rival do Palmeiras anuncia novo treinador depois de vexame no Mundial

O Porto oficializou Francesco Farioli como seu novo treinador. O técnico italiano de 36 anos assina um contrato válido por duas temporadas, até o verão de 2027, e assume o comando dos Dragões no lugar de Martín Anselmi. A apresentação de Farioli, com a presença do presidente do Porto, André Villas-Boas, está agendada para esta segunda-feira (7), às 8h (horário de Brasília), no Auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão.

Em suas primeiras palavras como técnico do Porto, em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Francesco Farioli destacou a importância da mentalidade e do espírito de sacrifício.

- Penso que o que posso trazer, e o que trazemos sempre das nossas experiências anteriores, é a mentalidade, o espírito de sacrifício, e este é absolutamente inegociável - afirmou o italiano.

Passagem de Martín Anselmi pelo Porto

Martín Anselmi chegou ao Porto em 27 de janeiro de 2025, após uma saída complicada do Cruz Azul. O clube português decidiu demitir Vítor Bruno e oficializou Anselmi para o restante da temporada.

Durante a passagem do argentino, os Dragões terminaram o Campeonato Português, terminando em 3º lugar com 71 pontos, e a Europa League, na qual foram eliminados pela Roma no playoff de acesso às oitavas de final.

No Mundial de Clubes, o Porto não conseguiu nenhuma vitória. A equipe empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, perdeu por 2 a 1 para o Inter Miami e empatou em 4 a 4 com o Al Ahly, terminando em 3º lugar no Grupo A e sendo eliminado da competição.

Martín Anselmi, foi o treinador do Porto nos duelos do Mundial de Clubes, inclusive contra o Palmeiras (Foto: Reprodução / X)

Quanto o Porto arrecadou no Mundial de Clubes?

Com a eliminação do Mundial de Clubes, o Porto encerrou sua participação na fase de grupos. Segundo portais especializados, o clube português teria arrecadado cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$115 milhões) por sua participação no torneio.

