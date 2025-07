Mesmo com a frustração pela eliminação para o Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes, o lateral-direito brasileiro Yan Couto, do Borussia Dortmund, reservou um tempo para analisar um dos semifinalistas da competição. Na zona mista após a derrota por 3 a 2 neste sábado (5), o jogador elogiou a força do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️Mbappé faz pintura, Real Madrid supera o Borussia Dortmund e enfrenta o PSG na semifinal do Mundial

'Equipe organizada e experiente': Yan Couto elogia Fluminense

Yan Couto, que enfrentou o Tricolor na fase de grupos, apontou a maturidade do time brasileiro como um grande diferencial na competição.

— O Fluminense tem uma equipe muito organizada, com jogadores muito experientes que sabem os momentos da partida, quando acelerar ou controlar — disse o lateral.

— Eles estão indo muito bem, fazendo uma grande competição e encarando todo jogo como uma final. Só desejo que façam um bom restante de competição — completou.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)

'Lições para o futuro': a análise da campanha do Dortmund

Sobre a participação de sua própria equipe, Yan Couto viu pontos positivos, apesar da eliminação.

— Fizemos uma competição muito boa, até para vermos o potencial do nosso elenco, nossa qualidade. Fizemos um primeiro jogo difícil contra o Fluminense, mas depois recuperamos a liderança do grupo. Mas jogar contra o Real Madrid é sempre difícil — analisou.

— Tentamos mudar as táticas depois do primeiro tempo, e deu certo, mas são lições que a gente toma para melhorar e começar a próxima temporada melhor do que foi a última — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

'Momento muito difícil': Yan Couto fala sobre adaptação na Alemanha

Além de analisar o Mundial, Yan Couto também abriu o jogo sobre sua vida pessoal e a difícil adaptação ao futebol alemão após se transferir da Espanha. O lateral revelou que as diferenças culturais e climáticas foram um grande desafio.

— Eu não esperava que seria tanta diferença na transição da Espanha pra Alemanha. Saber lidar com o frio, as pessoas mais fechadas… isso não é algo fácil. Como falei, já estava muito adaptado na Espanha — desabafou o jogador, que também citou as lesões que sofreu no período.

— Foi um momento muito difícil na minha carreira — finalizou.