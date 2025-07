Fluminense ‘atrapalha’ semifinal do Mundial entre os mais ricos da Europa

O Fluminense entra em campo na tarde de terça-feira (8) para enfrentar o Chelsea no Mundial de Clubes e mira, mais uma vez, derrubar um europeu na competição, dessa vez para chegar na sonhada final da competição internacional. O Tricolor das Laranjeiras mostrou que as estatísticas não são garantia de sucesso no futebol e "atrapalhou" um cenário antes projetado como normal para o torneio da Fifa, onde os clubes mais ricos do Velho Continente dominaram as disputas do mata-mata. Agora, time carioca alcançou o mesmo patamar de três dos quatro integrantes mais ricos do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea configuram nos primeiros lugares da lista de clubes mais valiosos do Mundial. O Fluminense aparece e tira o espaço que é ocupado pelo Manchester City no ranking das cifras da competição. O representante brasileiro entra como grande azarão e, se quiser ser campeão, precisará lutar contra os números novamente.

Considerando todos os 32 clubes, a Europa lidera as 11 primeiras posições da lista dos clubes mais caros do Mundial. O primeiro time que quebra a sequência é o Palmeiras, seguido do Flamengo. Botafogo é o terceiro time entre as equipes brasileiras e o Fluminense aparece como menos valioso do quarteto. No geral, o tricolor aparece na 19ª colocação geral.

continua após a publicidade

Quem lidera o ranking é o Real Madrid, avaliado em 1,34 bilhão de euros, ou R$ 8,5 bilhões na cotação atual. Na sequência, o Chelsea aparece apontado com 1,27 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões) e o PSG com 1,12 bilhão de euros (R$ 7,1 bilhões). Os ingleses e franceses completam o top três mas na lista geral ficam atrás do Manchester City, equipe que caiu nas oitavas de final do Mundial para o Al-Hilal.

O Fluminense aparece com valor de mercado de 86,15 milhões de euros, pouco menos de R$ 550 milhões na cotação atualizada. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

continua após a publicidade