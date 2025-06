Do roubo de chuteiras ao Mundial: a dura trajetória de Rayners, destaque do Mamelodi

Aos 29 anos, Iqraam Rayners está vivendo o auge de uma carreira construída entre dificuldades, mudanças de posição e superação fora das quatro linhas. Natural de Mitchells Plain, um subúrbio periférico e violento da Cidade do Cabo, na África do Sul, o camisa 13 do Mamelodi Sundowns se transformou em um dos nomes mais impactantes do Mundial de Clubes da Fifa 2025, mesmo carregando uma história marcada por obstáculos desde a infância.

Rayners começou no futebol profissional como lateral, atuando no Santos FC, tradicional clube da Cidade do Cabo, na África do Sul. Foi no modesto Stellenbosch FC, então na segunda divisão sul-africana, que sua vocação para o gol apareceu. Com números expressivos, foi peça chave no acesso do time à elite nacional e, desde então, se consolidou como um dos principais atacantes do país. Na temporada de 2023/2024, marcou 15 gols no Campeonato Sul-Africano, ficando a apenas um da artilharia geral, o que chamou a atenção do gigante Mamelodi Sundowns.

Apesar do sucesso atual, o caminho até aqui foi longe de ser simples. Em entrevista ao Cape Times, ainda em 2016, Rayners revelou os desafios de sua juventude em uma das regiões mais perigosas da África do Sul:

- Até os 13 anos, eu nem jogava em clube. Amava futebol, mas era perigoso demais sair de casa. Já me roubaram o celular e as chuteiras várias vezes em Mitchells Plain - contou ao jornal inglês.

Iqraam Rayners comemora gol marcado contra o Ulsan HD (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Destaque no Mundial de Clubes

Na primeira edição com este novo formato do Mundial de Clubes, Rayners vem se destacando como um dos principais nomes do Mamelodi. Na estreia, marcou um gol contra o Ulsan HD, e ainda teve outros dois anulados – um deles em bela finalização de trivela. Na segunda rodada, voltou a balançar as redes, desta vez de cabeça, no emocionante duelo contra o Borussia Dortmund, que terminou 4 a 3 para os alemães.

Com dois gols marcados e muita mobilidade no ataque, Rayners surge como a esperança da equipe sul-africana para o duelo decisivo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O Mamelodi precisa da vitória para se classificar às oitavas de final — e dependerá da inspiração de seu camisa 13 para isso.