O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (25), contra Mamelodi Sundowns, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto, que será às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, entrou para a onda de previsões da taróloga Lavíniah Costa, em seu canal no Youtube. Acompanhe a previsão;

- O time do Fluminense tem dignidade celeste, o do Sundowns, não. Por isso eu vejo atrasos, empecilhos e barreiras para o Sundowns conseguir uma vitória contra o Fluminense. Não vejo chances de um empate, tá? Vai ter um vencedor nesse jogo. E eu vejo o Tricolor vencendo o Mamelodi. Uma orientação já de cara assim de quem vai ser o vencedor - declarou.

- Não vai ser fácil, mas o Fluminense vai conseguir uma vitória sim. O Mamelodi Sundowns tá um pouco angular, ele pode sair na frente, algo nesse sentido pode acontecer, mas o time brasileiro tá melhor - concluiu.

Fluminense encara o Mamelodi com trio pendurado

O Tricolor tem três jogadores pendurados para a partida contra os sul-africanos: Nonato, Keno e Martinelli possuem um cartão amarelo cada. Os dois primeiros foram decisivos na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan, somando dois gols e uma assistência, e o terceiro é peça importante no meio de campo do time.