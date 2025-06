Grupo F do Mundial: Pendurados de Fluminense, Mamelodi e Borussia para a última rodada

A última rodada da fase de grupos do Grupo F no Mundial de Clubes da Fifa 2025 acontece nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), com dois confrontos simultâneos que prometem fortes emoções. Nenhum time está garantido na próxima fase, o que deixa Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns vivos na briga por duas vagas nas oitavas. O já eliminado Ulsan HD, da Coreia do Sul, apenas cumpre tabela.

⚠️ Pendurados do Grupo F

De acordo com as regras da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final, o que torna a lista de pendurados ainda mais importante nesta reta decisiva.

Fluminense

Nonato

Martinelli

Keno

Borussia Dortmund

Yan Couto

Ramy Bensebaini

Maxmilian Beier

Carney Chukwuemeka

Mamelodi Sundowns

Marcello Allende

Tashreeq Matthews

Teboho Mokoena

Ulsan HD

Darijan Bojanic

Keno marcou o quarto gol do Fluminense contra o Ulsan (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

🔢 Situação do Grupo F do Mundial

O Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA 2025 chega à última rodada totalmente indefinido, com três seleções ainda disputando duas vagas nas oitavas de final. O Fluminense, líder da chave com 4 pontos e saldo de +2, depende apenas de um empate diante do Mamelodi Sundowns para garantir a classificação. Já o Borussia Dortmund, que também soma 4 pontos, mas com saldo de +1, avança em caso de vitória ou empate contra o já eliminado Ulsan HD. Os alemães ainda podem se classificar mesmo com derrota, desde que o Mamelodi não vença os brasileiros.

Na terceira colocação aparece o Mamelodi, com 3 pontos e saldo zerado. A equipe sul-africana tem uma única opção: vencer o Fluminense. Qualquer outro resultado elimina o time. Por fim, o Ulsan, que perdeu os dois primeiros jogos e tem saldo de -3, está matematicamente eliminado e apenas cumpre tabela na última rodada.

➡️Intensidade e posse: como o Fluminense pode ser escalado contra o Mamelodi Sundowns

📅 Jogos da última rodada – quarta-feira (25), às 16h (de Brasília)

Mamelodi Sundowns x Fluminense – Hard Rock Stadium, Miami