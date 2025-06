Mundial: entenda relação entre rival do Fluminense e empresa de Jay-Z

O Fluminense decide nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O adversário será o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos. Mas além de ser um dos clubes mais tradicionais do continente africano, o rival tricolor chama atenção também por sua conexão com o mundo do entretenimento global.

Desde agosto de 2021, o Sundowns é parceiro da Roc Nation Sports, agência fundada por Jay-Z, um dos maiores ícones da música e dos negócios nos Estados Unidos. A parceria representa um marco importante no futebol africano ao unir esporte, cultura e impacto social.

O que é a Roc Nation Sports? 🎤⚽

Fundada em 2013, a Roc Nation Sports é uma divisão da Roc Nation, empresa criada por Jay-Z. Seu objetivo é impulsionar a carreira de atletas dentro e fora dos gramados, com foco em marketing, construção de marca, relações públicas, iniciativas sociais e oportunidades comerciais globais.

Na África, a empresa encontrou no Mamelodi Sundowns um parceiro ideal para essa missão. “Queremos amplificar a história do clube para o mundo”, afirmou Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International.

O que a parceria inclui? 💼🌍

🔹 Estratégias de marketing e ativação criativa

🔹 Consultoria em transferências e mercado global

🔹 Ações sociais e de engajamento com a torcida

🔹 Apoio em vendas comerciais e hospitalidade

🔹 Fortalecimento da presença digital

O presidente do clube, Tlhopie Motsepe, declarou que a união “ajudará o Sundowns a alcançar novos patamares em inovação e sucesso”. Fundado em 1970, o clube sul-africano já conquistou a Liga dos Campeões da África (2016) e soma mais de 30 títulos nacionais.

Jay-Z no futebol? 🎵👟

Com a Roc Nation, Jay-Z busca repetir no esporte a transformação cultural que promoveu na música. A empresa também representa atletas como Vini Jr, Endrick, Paquetá e Kevin De Bruyne.

A conexão com o Sundowns reforça a globalização do futebol africano, que cada vez mais atrai o olhar de marcas, celebridades e investidores internacionais.

