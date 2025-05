Destaque da Inter Miami se machuca e preocupa para o Mundial

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba deixou o gramado com apenas 30 minutos de jogo na vitória do Inter Miami por 4 a 2 sobre o Montréal, neste fim de semana, pela Major League Soccer (MLS). Com problemas musculares na coxa, o experiente jogador acendeu um alerta no clube norte-americano, especialmente porque o Mundial de Clubes está cada vez mais próximo.

continua após a publicidade

Jordi Alba comemora gol com Lionel Messi pelo Inter Miami na MLS (Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images via AFP)

Apesar do triunfo impulsionado por ótimas atuações de Lionel Messi e Luis Suárez — ambos com dois gols e assistências trocadas — a preocupação com a condição física de Alba e do zagueiro argentino Gonzalo Luján, que também saiu lesionado, ofuscou parte da comemoração.

➡️Messi e Suárez anunciam criação de clube de futebol

A lesão de Jordi Alba surge em um momento delicado. O Inter Miami, comandado por Javier Mascherano, tem pouco mais de duas semanas antes da estreia no Mundial de Clubes, torneio no qual enfrentará o Palmeiras em caso de confronto entre os dois. O espanhol, de 35 anos, é peça-chave na defesa e também importante no apoio ofensivo da equipe.

continua após a publicidade

Desde sua chegada ao Inter Miami em 2023, Alba disputou 21 partidas, contribuiu com cinco assistências e marcou um gol. A sua experiência internacional e entrosamento com Messi, Suárez e Busquets — antigos companheiros dos tempos de Barcelona — tornaram-se pilares do time da Flórida.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Recentemente, o jogador renovou contrato com o clube até 2027, evidenciando a confiança da diretoria em sua importância no projeto esportivo.

Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade da lesão, mas os próximos dias serão decisivos para saber se o lateral terá condições de disputar o torneio internacional. O departamento médico do Inter Miami já iniciou o processo de avaliação e tratamento, e uma atualização deve ser divulgada em breve.

➡️Inter Miami, rival do Palmeiras no Mundial, acerta contratação de ex-León

Caso seja confirmado o desfalque, a ausência de Jordi Alba será um duro golpe para as ambições do Inter Miami no Mundial — e um possível alívio para adversários como o Palmeiras, que observam atentamente os movimentos do time norte-americano.