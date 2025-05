Gigante argentino tenta jogador da Série B para o Mundial de Clubes

O River Plate, da Argentina, vai tentar a contratação de um jogador da Série B novamente. O lateral-esquerdo Esquivel, do Athletico, é um dos alvos do gigante argentino para o Mundial de Clubes.

Os Millonarios pretendem voltar à carga pelo atleta de 23 anos na próxima semana, de acordo com a emisorra TyC Sports. A janela de transferências para a competição vai de 2 a 10 de junho.

O técnico Marcelo Gallardo conta com dois jogadores para a posição, mas ambos despertam desconfiança pela idade. O titular e campeão mundial pela Argentina, Marcos Acuña, tem 33 anos e convive com problemas físicos, enquanto o reserva Milton Casco, 37 anos, está em reta final da carreira.

Dessa forma, Gallardo busca no mercado um lateral com "versatilidade, potência física e margem de crescimento". Segundo a publicação, o treinador considera que Acuña pode atuar no meio-campo e abriria espaço para Esquivel.

De olho em Esquivel, do Athletico, o River Plate foi eliminado nas quartas de final do Apertura para a Platense, no Monumental de Núñez. Foto: Luis ROBAYO/AFP

Athletico já recusou propostas do River Plate por Esquivel

Não é de agora que o River Plate busca a contratação de Esquivel. No começo do ano, por decisão do presidente Mario Celso Petraglia, o Athletico recusou uma proposta de 5 milhões de dólares (R$28,4 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos.

Essa foi a última oferta da equipe argentina, no final de janeiro. Anteriomente, o Millonarios fez outras duas tentativas: 4 milhões de dólares (R$22,7 milhões) por 80% e 2,5 milhões de dólares (R$ 14,3 milhões) por 50%.

Esquivel está na terceira temporada pelo Furacão. Em 2025, ele passou a atuar a partir de abril, porque precisou tratar de duas lesões: pubalgia e entorse no tornozelo.

Neste ano, ele atuou em apenas sete jogos. Ao todo, o lateral disputou 83 partidas, marcou dois gols e deu 11 assistências com a camisa rubro-negra.

Pela Seleção Argentina, Esquivel foi convocado apenas uma vez por Lionel Scaloni, em outubro de 2023. Ele também figura com frequência nas convocações pré-olímpica e sub-23.

River Plate no Mundial de Clubes

O River Plate não terá duelos fáceis na fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe argentina encara o Urawa Red Diamonds, do Japão, na estreia. O time asiático é um dos líderes e candidatos ao título do Campeonato Japonês.

Já o Monterrey, do México, caiu nas quartas de final do Campeonato Mexicano para o campeão Toluca, conta com o experiente Sergio Ramos no elenco e, nesta semana, o português Cristiano Ronaldo passou a ser especulado como reforço.

Por fim, o River Plate tem o maior desafio do Mundial na terceira rodada. Os Millonarios enfrentam a Inter de Milão, vice-campeão italiana e finalista da Liga dos Campeões - a decisão acontece no sábado (31), diante do PSG, em Munique, na Alemanha.