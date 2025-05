Em busca de uma boa campanha no Mundial de Clubes, o Inter Miami, rival do Palmeiras no torneio, anunciou a chegada de um novo reforço. O goleiro William Yarbrough atuou pelo León, do México, por oito anos.

continua após a publicidade

Experiente, o atleta foi anunciado pelo Inter Miami nesta quarta-feira (21). O time de Lionel Messi não informou o prazo do contrato do goleiro, que estava sem clube desde o início do ano após deixar o San Jose Earthquakes, que também disputa a MLS.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

No Inter Miami, Yarbrough vai disputar posição com Drake Callender e Rocco Ríos. Atualmente, o titular debaixo das traves é Óscar Ustari, o argentino de 38 anos tem sido o preferido do treinador Javier Mascherano. Mesmo com o desafio de assumir a titularidade, o goleiro crê que pode ajudar a equipe com sua experiência.

continua após a publicidade

— Estou orgulhoso e animado para jogar pelo Inter Miami. Eu acompanhei o crescimento do clube e agora fazer parte dessa jornada é algo que valorizo muito. Espero poder trazer minha experiência, competir todos os dias e fazer o que for preciso para ajudar o time a alcançar os objetivos da temporada — disse.

Com uma série de resultados ruins, o Inter Miami não vive um bom momento na MLS. O clube tem 22 pontos conquistados em 13 jogos disputados e ocupa apenas a sexta posição da Conferência Leste do campeonato. Além do desempenho ruim no campeonato nacional, o novo time de Yarbrough foi eliminado nas semis da Copa dos Campeões da Concacaf.

continua após a publicidade

Inter Miami de Messi foi derrotado pelo Orlando City jogando em casa (Foto: Chandan Khanna / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pelo Mundial de Clubes, o Inter Miami joga em casa e encara o Palmeiras na última rodada da fase de grupos. O jogo do Grupo A pode ser crucial para definir a classificação dos clubes para as oitavas de final do torneio da Fifa.

Confira os jogos do Inter Miami no Mundial de Clubes

🌏 Inter Miami (EUA) x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

🌏 Inter Miami (EUA) x FC Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Geórgia

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida