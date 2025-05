Neste sábado (31), Los Angeles será palco de um confronto decisivo e histórico: Los Angeles FC (Estados Unidos) e Club América (México) se enfrentam em partida única valendo uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA 2025. Além da classificação para o torneio, que será disputado em solo norte-americano, o vencedor sairá do BMO Stadium com um prêmio de US$ 9,55 milhões (cerca de R$ 51 milhões) pela classificação.

Segundo o The Athletic, a partida é considerada a mais cara da história do futebol norte-americano, não apenas pela premiação em jogo, mas também pela visibilidade e importância do novo formato do Mundial, que contará com 32 clubes e será realizado pela primeira vez em caráter quadrienal, como a Copa do Mundo de seleções.

O jogo e o contexto

O confronto foi criado às pressas pela FIFA após a exclusão do Club León do torneio. O clube mexicano havia vencido o Los Angeles FC na final da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023, mas foi desclassificado da competição em março. A entidade então decidiu que o LAFC, como vice-campeão, enfrentaria o Club América, melhor ranqueado da Concacaf ainda fora do torneio, em um duelo eliminatório.

Olivier Giroud em campo pelo Los Angeles FC (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Quem vencer avança para o Mundial e terá a chance de lutar pelo prêmio máximo de US$ 125 milhões (R$ 670 milhões) destinado ao campeão do torneio.

Apesar de jogar em casa, o LAFC deve enfrentar um ambiente dividido. O Club América conta com enorme torcida nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, e a expectativa é de grande presença da fanática torcida mexicana no estádio.

Álex Zendejas comemora gol pelo América do México (Foto: Reprodução / X)

Por que o jogo será no estádio do LAFC?

O jornal The Athletic conversou com Manolo Zubiria, diretor do torneio da FIFA, que afirmou que ocorreram tentativas de realizar o jogo em campo neutro, mas obstáculos logísticos e a urgência da situação impediram que isso fosse possível. A organização priorizou cidades que receberão partidas do Mundial, e o BMO Stadium acabou sendo a alternativa mais viável.

O presidente de operações do Club América, Héctor González Iñárritu, reconheceu que jogar fora do México não é o ideal, mas mostrou otimismo.

- Sabemos que teremos muitos torcedores ao nosso lado em Los Angeles. Não é o cenário perfeito, mas temos que aproveitar a oportunidade - disse o dirigente.

Concorrência com a final da Champions League

O confronto entre LAFC e Club América ocorrerá às 22h30 (horário de Brasília), poucas horas após a final da Liga dos Campeões da UEFA entre Inter de Milão e Paris Saint-Germain, marcada para as 15h. Ainda que a final europeia ofusque parte da atenção global, a FIFA aposta no ineditismo e no potencial do Mundial para atrair público.

Premiação em alta

O duelo entre LAFC e Club América é reflexo de uma tendência global: o aumento significativo da premiação em competições internacionais. Para se ter ideia, o vencedor da final da Concacaf Champions Cup, entre Vancouver Whitecaps e Cruz Azul, que será disputada no dia seguinte, receberá US$ 5 milhões — quase metade do que está em jogo no play-in da FIFA (US$ 9, 55 milhões) .

Além disso, a FIFA quer transformar o Mundial de Clubes em uma plataforma de elite, com partidas eliminatórias cada vez mais valorizadas. Essa partida, que pode nunca mais se repetir no futuro, já entra para a história como um marco da nova era do futebol de clubes.