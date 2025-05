Lionel Messi e Luis Suárez decidiram expandir a boa relação em campo e também na vida pessoal para um novo negócio. A dupla, que atua no Inter Miami, anunciou nesta terça-feira a criação de um clube de futebol, que será chamado de Deportivo LSM. A sede será no Uruguai, terra natal do camisa 9 do time da MLS.

Inicialmente, o projeto foi criado e idealizado por Suárez. Desde 2022, o clube já contava com centro de treinamento voltado para a base. No entanto, com a chegada de Messi, o planejamento pôde expandir com a equipe disputando competições organizadas pela Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

A trajetória no futebol uruguai do Deportivo LSM será o seguinte: o clube começará disputando a quarta divisão uruguaia (Divisional D), com o objetivo de se transformar em uma das grandes potências do futebol local. Com o investimento, a expectativa é que haja aumento na qualificação dos jogadores e, consequentemente, um time competitivo.

Ao lado de Messi, Suárez publicou um vídeo oficial relatando a sua motivação para dar continuidade ao projeto idealizado. O argentino também expressou entusiamo ao se juntar ao amigo nesse novo negócio.

— Hoje quero oferecer ao futebol uruguaio, que tanto amo, as oportunidades que merece. Por isso, queremos começar a competir no mundo da AUF. É um passo muito importante para mim e minha família, não apenas no aspecto esportivo, mas também humano.

— Muito contente por Luis me convidar para este projeto. Espero contribuir com tudo o que puder — disse o argentino eleito oito vezes melhor jogador do mundo.

Logo do Deportivo LSM, novo clube de Suárez e Messi

O Deportivo LSM tem sede em Ciudad de la Costa, na Região Metropolitana de Montevidéu, local onde funciona o Complexo Esportivo Luis Suárez. Está, também, em andamento a construção da Cidade Desportiva LS, que terá estádio de futebol e campos de treinamento.

Atualmente, a estrutura conta com oito hectares, um estádio de grama sintética para 1.400 pessoas, um campo de futebol 7 com capacidade para 620 torcedores, três campos de grama natural, academias, piscinas e vestiários. Além disso, já tem cerca de 4 mil sócios ativos.