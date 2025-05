A Inter Miami, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, voltou a vencer após quatro partidas sem triunfo na Major League Soccer (MLS). Na noite de quarta-feira (28), a equipe comandada por Javier Mascherano derrotou o FC Montréal por 4 a 2 no Chase Stadium, na Flórida (EUA). O destaque da partida foi o argentino Lionel Messi, que marcou dois gols e deu uma assistência. O uruguaio Luis Suárez também balançou as redes duas vezes.

A vitória traz alívio ao clube americano, que vinha de dois empates e duas derrotas consecutivas. Com o resultado, a Inter Miami ocupa a sexta colocação na Conferência Leste da MLS. Já o Montréal amarga a lanterna da tabela.

O jogo

Logo aos 26 minutos do primeiro tempo, Messi abriu o placar com um golaço. Após desarme de Sergio Busquets no meio de campo, o camisa 10 avançou até a entrada da área e finalizou com precisão no canto do goleiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Apesar do gol, o FC Montréal pressionou a defesa da Inter Miami, que tem sido um ponto frágil da equipe. Em 23 partidas na temporada, o time já sofreu 34 gols — média de 1,47 por jogo.

No segundo tempo, a Inter aproveitou os erros do adversário para ampliar. Aos 22 minutos, Messi cruzou na medida para encontrar Suárez sozinho na área, o uruguaio dominou e marcou o terceiro gol. Três minutos depois, a pressão alta deu resultado: um erro do zagueiro canadense deixou Suárez com a bola nos pés dentro da pequena área, e o jogador não desperdiçou.

Lionel Messi e Luis Suárez comemoram gol da Inter Miami contra o Montreál (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O FC Montréal ainda tentou reagir. Aos 28 minutos, Dante Sealy, que atua pela seleção de Trinidad e Tobago, descontou em bela jogada. No entanto, Messi voltou a brilhar: aos 43 minutos, tabelou com Suárez e, cara a cara com o goleiro, finalizou com classe, encobrindo o adversário.

Nos acréscimos, Victor Loturi ainda marcou para o Montréal após escorada de cabeça de Fernando Álvarez, fechando o placar em 4 a 2.

Preparação para o Mundial

A vitória chega em um momento crucial. Nesta semana, os líderes do elenco reuniram o grupo em busca de uma reação e uma recuperação antes do Mundial. A estreia da Inter Miami será contra o Al Ahly, no dia 14 de junho, às 21h (horário de Brasília).

Antes disso, a equipe de Messi e Suárez ainda tem um compromisso pela MLS. No sábado (31), encara o Columbus Crew, às 20h30 (de Brasília), em seu último jogo antes da viagem para a disputa do torneio internacional.