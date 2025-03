A decisão da Fifa de excluir o León, do México, do Mundial de Clubes deste ano pode afetar clubes brasileiros em edições futuras. O motivo para a exclusão é a proibição de times com o mesmo dono no torneio, situação que poderia ser enfrentada por equipes como Botafogo, Bahia e Red Bull Bragantino.

A regra da Fifa diz que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência, sobre mais de um clube participante da competição". O mexicano León pertence ao Grupo Pachuca, também dono do compatriota Pachuca. O empresário que lidera o conglomerado, Jesús Martínez Patiño, se reuniu com representes da entidade para explicar que as equipes são geridas de forma independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

Por que Botafogo, Bahia e Bragantino poderiam ser afetados?

Times brasileiros também fazem parte de conglomerados do futebol. É o caso do Botafogo, um dos membros da Eagle Football Holdings, presidida por John Textor, que tem como parceiros Lyon (França), Crystal Palace (Inglaterra), RWD Molenbeek (Bélgica) e FC Florida (EUA). Como nenhum dos outros clubes se classificou para a edição de 2025, o Alvinegro não terá problemas para jogar o Mundial de Clubes deste ano. No entanto, não seria impossível um cenário onde os cariocas e o Lyon, por exemplo, consigam vaga para uma edição futura da competição.

O caso do Bahia é ainda mais complicado: o Tricolor Baiano faz parte do City Group, holding que também gere o inglês Manchester City, um dos clubes mais bem sucedidos do futebol nos últimos anos. Ainda são englobados pelo conglomerado times de Espanha, Itália e Uruguai, além de equipes de outros países europeus e asiáticos.

Por fim, o Red Bull Bragantino integra a lista de clubes pertencentes à marca de energéticos Red Bull, na qual se destacam o Leipzig, da Alemanha, e o Salzburg, da Áustria. O time austríaco está, inclusive, nesta edição do Mundial de Clubes.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, recebe visita de Rogério Ceni, do Bahia (Foto: Divulgação / EC Bahia)

Critérios de classificação para o Mundial de Clubes

Enquanto a Uefa tem 12 vagas nesta edição do Mundial de Clubes, a Conmebol conta com seis classificados. As primeiras equipes garantidas são as vencedoras das competições continentais (Champions League e Libertadores) nos quatro anos que separam um torneio e o outro. As demais são definidas pelo ranking das respectivas entidades. Botafogo e Bahia disputam a Libertadores deste ano.

Classificados para o Mundial de Clubes 2025

Uefa (12 vagas): Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Internazionale, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg.

Conmebol (seis vagas): Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate e Boca Juniors.

AFC (quatro vagas): Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain e Ulsan.

CAF (quatro vagas): Al-Ahly, Wydad Casablanca, Espérance de Tunis e Mamelodi Sundowns.

Concacaf (quatro vagas): Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca e clube a definir*.

OFC (uma vaga): Auckland City

País-sede (uma vaga extra): Inter Miami

*Vaga do excluído León

León excluído do Mundial de Clubes: veja nota da Fifa

"Após o processo disciplinar aberto contra o CF Pachuca e o Club León, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encaminhar o caso diretamente ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o artigo 56, parágrafo 3 do Código Disciplinar da FIFA.

Após avaliar todas as evidências arquivadas, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que o CF Pachuca e o Club León não cumpriram os critérios de propriedade multiclube definidos no artigo 10, parágrafo 1, do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

De acordo com o artigo 10, parágrafo 4º do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a FIFA determinou que o Club León será removido da competição, e o clube a ser admitido como substituto será anunciado oportunamente".