Técnico do PSG aponta favoritos para o Mundial de Clubes

Técnico do PSG, finalista da Liga dos Campeões da Europa, Luis Enrique comentou sobre suas expectativas para o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado entre junho e julho nos Estados Unidos. Em entrevista concedida à entidade máxima do futebol, o espanhol destacou o favoritismo das equipes europeias na competição e explicou os motivos que, segundo ele, colocam clubes do Velho Continente em vantagem.

— Os favoritos, em princípio, acredito que serão, principalmente, os europeus. Não tenho dúvidas de que, se os jogadores sul-americanos estivessem atuando em seus países de origem, como Brasil, Argentina ou Uruguai, os clubes americanos teriam mais chances. Isso valeria também para equipes da América Central e da África — declarou o treinador, que completou: — Mas é evidente que os clubes europeus jogam com vantagem nesse sentido, porque contam com o melhor da Europa, da África, da América e da Ásia.

Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

Luis Enrique ainda reconheceu que o futebol é um esporte imprevisível e que nem sempre os favoritos levam a melhor.

— Posso imaginar que o mais lógico seria ver os europeus mais próximos de vencer o Mundial, mas o futebol é um esporte que não entende de justiça — disse o treinador do PSG.

Sobre a disputa do torneio, o treinador elogiou a iniciativa da FIFA e demonstrou entusiasmo com o formato ampliado.

— A Europa tem as ligas mais competitivas e, em teoria, reúne os melhores jogadores. Isso obviamente vai repercutir na competição. Mas acredito que o Mundial de Clubes tem potencial para se tornar uma referência global. Considero a ideia muito atraente — afirmou.

O PSG está no Grupo B do torneio, ao lado de Botafogo, Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders.