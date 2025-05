Assim como Matheus Sávio, Danilo Boza é um dos brasileiros no elenco do Urawa Reds, do Japão. Em entrevista ao Lance!, o ex-zagueiro do Vasco falou sobre suas expectativas para disputar o Mundial de Clubes pelo clube japonês.

Morando no Japão há menos de seis meses, Boza já está adaptado ao futebol japonês. Desde janeiro, o zagueiro disputou 17 partidas, sendo reserva em apenas uma delas. Danilo está animado com a boa fase e falou ao Lance! em entrevista exclusiva sobre sua ida para o futebol asiático.

Danilo Boza em ação pelo Urawa Reds (Foto: Arquivo pessoal)

— Quando começaram as especulações do Urawa, eu já procurei saber quem estava aqui e, propriamente, outros atletas que jogavam não só no Urawa. Outros brasileiros que estavam aqui no Japão para perguntar como que era o futebol aqui, como que era a situação, cultura, dia a dia e todo mundo me passou um feedback muito bom — explicou.

No Urawa Reds, Danilo conta com as companhias dos brasileiros Matheus Sávio e Thiago Santana. O primeiro está no Japão há sete anos, e o segundo vive no país há cinco. O zagueiro de 27 anos ainda assimila elementos da cultura japonesa, mas já se acostumou com alguns aspectos da sociedade, principalmente à alimentação, que, segundo ele, é diferente do que se conhece no Brasil.

A esposa de Danilo está grávida e o jogador vive a expectativa de ser pai pela primeira vez. Os dois moram sozinhos, longe de boa parte de suas famílias. Além disso, o atleta completou aniversário no início de maio e não pôde contar com a presença de entes queridos em uma fase importante da vida. O defensor contou como é ficar afastado da maior parte de seus familiares por tanto tempo.

— Todo atleta passa por uma fase assim. Acho que a gente vive mais com os nossos companheiros de equipe. Eu não passo aniversário propriamente na minha casa, especificamente em Mato Grosso, acho que uns quatro ou cinco aniversários que eu não passo na minha casa. É o sacrífico que todo atleta faz, ter que abdicar dessas coisas, dessas datas especiais — explicou.

Jogos de Danilo Boza com o Urawa Reds no Mundial

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles