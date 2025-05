Uma viagem do Brasil para o Japão foi a virada de chave na carreira de Matheus Sávio. Hoje no Urawa Red Diamonds, o jogador revelado pelo Flamengo está na sua sétima temporada no futebol asiático e vive um bom momento na carreira pelo clube. Prestes a disputar o Mundial, o brasileiro falou com o Lance! em uma entrevista exclusiva.

(Foto: Divulgação)

— Eu vim pra cá em 2019, onde eu vim por empréstimo e me adaptei e isso me facilitou bastante. Eu gostei bastante do país, me adaptei bem e fiquei um grande período no Kashiwa Reysol. E agora nesse ano eu me transferi para o Urawa Reds — disse.

Foram seis anos defendendo a camisa do Kashiwa Reysol, com 167 partidas disputadas e 34 gols marcados. Matheus teve um grande desempenho em 2023, quando fez 8 gols e distribuiu 14 assistências em 42 jogos, somando 22 participações diretas no ano, tendo sua melhor temporada da carreira em números.

Matheus Sávio e o Urawa Reds vão enfrentar o River Plate, Inter de Milão e Monterrey, do México, no grupo E do Mundial. Com um fuso horário bastante diferente no Japão, existem dificuldades para acompanhar os adversários no dia a dia, mas Matheus assegura que ele e os companheiros têm se preparado e conhecido melhor os adversários da fase de grupos.

Matheus Sávio disputou 15 jogos pelo Urawa Reds em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

— É um pouco complicado. Eu acompanho o futebol brasileiro, a Libertadores e acompanho agora alguns jogos do River. Nós sabemos que hoje temos scout, todos os clubes têm uma preparação, um planejamento todo para analisar o adversário e aqui não é diferente — avaliou.

Matheus Sávio revela que o Urawa Reds tem grandes ambições para o Mundial de Clubes. Apesar de saber que as chances de avançar às oitavas são pequenas pelas dificuldades impostas pelo grupo, o meia garante que o time entrará no torneio com a missão de surpreender o mundo e vislumbra uma final dos sonhos para o seu clube na competição.

"Urawa Reds e Flamengo", afirmou.

Esta é a primeira de uma série de entrevistas do Lance! com jogadores brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes por equipes de outros países.

Jogos do Urawa Reds na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles