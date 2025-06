Tarde de adeus: Igor Jesus faz último jogo pelo Botafogo e deixará saudade

FILADÉLFIA (EUA) - A despedida do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi também o último jogo de Igor Jesus pelo time. Um dos principais jogadores do alvinegro carioca no último ano, fundamental nas conquistas da Libertadores, do Brasileirão e na própria campanha no Mundial, está de malas prontas para o Nottingham Forest após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (28).

Às vésperas da partida entre Botafogo e Palmeiras, o "The Athletic", braço esportivo do "New York Times", publicou um artigo exaltando o atacante. O título foi um tanto controverso (“A estrela da Copa do Mundo de Clubes que vai para a Premier League e que no ano passado era um ninguém”), mas o texto explicava:

“Ele jogava pelo Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, desde outubro de 2020. Até mesmo a torcida do Coritiba, clube brasileiro onde Igor Jesus estreou, praticamente se esquecia de sua existência”, informou a publicação. "Agora, ele brilha no cenário global, com transferência para o Nottingham Forest, da Premier League, já acertada."

Autor de um gol diante do Seattle Sounders e do gol histórico contra o Paris Saint-Germain, Igor Jesus foi o grande nome do Botafogo no Mundial. Ele foi eleito o melhor jogador nas partidas diante do Seattle e do PSG, ele deixa o clube após 59 partidas. No período, o atacante marcou 17 gols e deu seis assistências. Nove desses gols foram marcados nos 28 jogos que disputou este ano.

Identificado com o Botafogo, o jogador fez questão de permanecer no clube até a disputa desta Copa do Mundo de Clubes. Ele teve a oportunidade de se transferir para o futebol europeu ainda no início da temporada, como fizeram Luiz Henrique e Thiago Almada. Mas quis ficar no alvinegro.

— Não fui embora porque queria disputar essa competição. Hoje estou aqui de corpo e alma. Tenho certeza de que farei o meu melhor para ajudar este clube e meus companheiros da melhor forma. Sinto necessidade disso — declarou Igor Jesus na primeira semana de treinos nos Estados Unidos.

Encerra com a certeza da torcida do Botafogo que cumpriu a missão. Ainda que em pouco tempo de clube, entrou na prateleira de ídolos por toda identificação e responsabilidade em uma era de ouro. A Europa o espera, e os alvinegros lembrarão por muito tempo do que foi o camisa 99.