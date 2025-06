Paparazzo Rubro-Negro analisa chances do Flamengo no Mundial: ‘Pé no chão’

Faltam apenas um dia para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025. O clube carioca enfrenta o Espérance, nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Field, nos Estados Unidos. Ao Lance! falou com o influeciador Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, que analisou as chances do Rubro-negro no novo torneio da Fifa.

Quando o assunto foi chances de título do clube carioca, o influenciador preferiu manter os pés no chão e analisar o torneio com cautela. Ele destacou que será muito difícil qualquer time brasileiros chegar perto da final.

- Estou com meu pezinho no chão. O Flamengo é azarão. Assim como, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. É diferente de um Mundial tiro curto. Contra o Liverpool, eu acreditava que o Flamengo poderia vencer, tanto que o jogo foi para a prorrogação. Perdemos por um gol só. Mas uma competição como esta (novo torneio), que se tem PSG, Atlético de Madrid, Chelsea, Bayer e Real Madrid. Tá maluco - iniciou o influenciador.

Gabriel também analisou especificamente o grupo incial do Flamengo. A equipe do técnico Filipe Luís encara o Chelsea (ING), Espérance (TUN) e Los Angeles FC (EUA) na chave inicial. O influenciador classificou o grupo como difícil e apontou que o Palmeiras foi o brasileiro que ficou com a chave inicial mais fácil.

- O Grupo é difícil. O Espérance está jogando pra caramba. Esses caras são campeões da copa e do campeonato nacional da Tunísia. E lá, os caras não são bobos não. Acho que de todos os brasileiros, o Palmeiras pegou o grupo mais fácil. É óbvio que sou otimista sempre com o Flamengo, mas vai ser difícil. Não vai ter jogo fácil - concluiu.

Flamengo antes da estreia no Mundial de Clubes

O time do Flamengo está nos Estados Unidos desde a última quarta-feira (11). Desde o desembarque no país, a equipe rubro-negra tem se mantido na universidade de Stockton, em Atlantic City, em Nova Jersey, para a primeira etapa do Mundial de Clubes.

Treino Flamengo nos Estados Unidos antes da estreia no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

