A breve passagem de Abderrazak Hamdallah pelo Al Hilal chegou ao fim após apenas 15 minutos em campo. Contratado exclusivamente para reforçar a equipe na reta final do Mundial de Clubes, o atacante marroquino de 34 anos foi acionado nesta sexta-feira (4), diante do Fluminense, mas não conseguiu fazer a diferença na derrota por 2 a 1, em Orlando.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Vindo por empréstimo do Al Shabab, também da Arábia Saudita, Hamdallah foi uma das contratações pontuais autorizadas pela Fifa na janela especial aberta aos clubes participantes do torneio, entre os dias 27 de junho e 3 de julho. A ideia era dar mais poder ofensivo ao time saudita, mas o plano durou pouco.

Em sua única aparição com a camisa do Al Hilal, o centroavante teve participação discreta: atuou por 15 minutos, somou sete ações com a bola e acertou três passes. Com a eliminação na fase de quartas de final, Hamdallah retorna agora ao Al Shabab, encerrando uma passagem tão rápida quanto inusitada.

continua após a publicidade

Abderrazak Hamdallah vs Fluminense:

15 minutos jogados

3/4 passes certos

1 drible certo

2 passes decisivos

1 grande chance criada

1/3 duelos ganhos

3 perdas de posse

Nota Sofascore 6.9

Abderrazak Hamdallah entrou na segunda etapa (Foto: Alex Grimm / Getty Images via AFP)

Números na carreira impressionam

A contratação de Abderrazak Hamdallah pelo Al Hilal foi cercada de expectativa — e não sem motivo. Com números expressivos no futebol saudita desde sua chegada em 2018, o atacante marroquino construiu uma carreira de destaque na região: são 223 partidas, 199 gols e 38 assistências, totalizando 237 participações diretas em gols. Mesmo com esse histórico, sua estreia pelo novo clube se limitou a 15 minutos discretos diante do Fluminense, na eliminação do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O centroavante já passou por Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Shabab antes de ser anunciado pelo Al Hilal para a disputa da fase final do torneio da Fifa. A negociação foi possível por meio da janela emergencial liberada pela entidade entre os dias 27 de junho e 3 de julho, específica para reforços de clubes envolvidos no Mundial.

Ao longo de sua trajetória, Hamdallah foi três vezes artilheiro da Saudi Pro League, eleito melhor jogador do campeonato, e se tornou o maior goleador da história da Copa do Rei Saudita. Também recebeu o prêmio de melhor jogador árabe do mundo e figura como o terceiro maior artilheiro da liga no século XXI — o segundo entre os estrangeiros.

Um episódio marcante em sua carreira envolve justamente o Al Hilal. Na final da Supercopa Saudita de 2024, quando defendia o Al-Ittihad, Hamdallah se envolveu em uma confusão após a derrota. Irritado com provocações de um torcedor rival, jogou água na direção da arquibancada e acabou agredido com chicotadas por um fã adversário.