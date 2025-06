Conhecidos à vista! O caminho do Palmeiras no mata-mata do Mundial

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras terá velhos conhecidos pelo caminho no mata-mata do Mundial de Clubes. Líder do Grupo A após dois empates e uma vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentará o Botafogo nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Concorrentes nas últimas edições do Brasileirão, o Verdão volta a reencontrar o rival que o eliminou justamente nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em São Paulo, empate em 2 a 2. Já no duelo de volta, no Nilton Santos, vitória do Glorioso por 2 a 1.

Caso avance de fase, o Palmeiras terá Benfica ou Chelsea pelo caminho. A equipe portuguesa, vista como mais acessível, se classificou em primeiro lugar na chave após vencer a concorrência com o Bayern de Munique.

continua após a publicidade

Já o Chelsea, rival no Mundial de 2022, quando Kai Havertz marcou o gol decisivo nos minutos finais da prorrogação, avançou em segundo lugar no grupo do Flamengo, que venceu o confronto direto entre as equipes por 3 a 1.

Palmeiras foi derrota pelo Chelsea, por 1 a 0, na decisão do Mundial de Clubes 22/23 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

+ Aníbal avança em recuperação e pode reforçar o Palmeiras contra o Botafogo

Possível reta final de Mundial

Caso se classifique para as semifinais da competição, o Palmeiras enfrentará o vencedor da seguinte chave: Manchester City, Fluminense, Inter de Milão e Al Hilal. A expectativa é que os finalistas da Liga dos Campeões da temporada 2022/23 decidam a vaga nas quartas de final.

continua após a publicidade

As semifinais, assim como a decisão e a disputa pelo terceiro lugar, serão realizadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco das duas primeiras partidas do Palmeiras no torneio.

+ De colegas na pandemia a rivais no Mundial: a curiosa história de Abel Ferreira e Renato Paiva