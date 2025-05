O Pachuca revelou oficialmente os uniformes que utilizará durante o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos a partir de junho. Os novos mantos são assinados pela fornecedora Charly Fútbol, patrocinadora esportiva do clube mexicano.

A equipe está no Grupo H da competição, ao lado de Al Hilal (Arábia Saudita), RB Salzburg (Áustria) e Real Madrid (Espanha).

O uniforme titular mantém as cores tradicionais do clube. O modelo traz o azul royal como base, com duas listras verticais brancas no corpo da camisa. As costas têm a mesma cor predominante em formato de box, facilitando a aplicação da numeração. A gola, em estilo polo, é branca com uma linha dourada centralizada — detalhe repetido nos punhos e nas bordas das listras. O logotipo da Charly aparece em azul no lado direito do peito, enquanto o escudo do Pachuca ocupa o lado esquerdo. O conjunto é completado com calção e meiões brancos, com versões alternativas em azul royal.

Camisa principal do Pachuca para o Mundial de Clubes - (Foto: Reprodução/Instagram/@tuzosoficial)

Já o uniforme reserva adota o azul-marinho como cor principal. O tom escuro cobre mangas, listras verticais e as costas da camisa. Entre as listras, foram inseridas finas linhas horizontais em tons mais claros, criando um efeito degradê. O contorno das listras e as junções das mangas com o corpo recebem detalhes em azul-celeste. O logotipo da fornecedora vem em branco, com o escudo do clube posicionado no lado oposto. O uniforme alternativo é completado por calção e meiões em azul-marinho.

Segundo uniforme do Pachuca para o Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução/instagram/@tuzosoficial)

Confira os jogos do Pachuca no Mundial de Clubes

🌏 Pachuca (MEX) x RB Salzburg (AUT)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

🌏 Al Hilal (SAU) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ GEODIS Park – Nashville, Tennesse