Do outro lado da chave, o Manchester City, campeão da última UEFA Champions League, também está garantido nas semifinais por conta do regulamento. Contudo, entradas para a estreia dos Cityzens seguem disponíveis no site da Fifa. Além do jogo do Flu, a grande final do torneio e a estreia do Al-Ittihad, dono da casa, diante do Auckland City, da Nova Zelândia, já têm ingressos esgotados.