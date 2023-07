A liga, que já contava com Cristiano Ronaldo desde janeiro, ampliou o investimento e está atraindo estrelas do futebol europeu com a oferta de salários exorbitantes. Entre as contratações confirmadas, estão nomes como N'golo Kanté, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly, por exemplo.



No entanto, ninguém vai receber mais que Karim Benzema. De acordo com a imprensa europeia, o atacante deixou o Real Madrid para assinar com o Al-Ittihad por € 200 milhões anuais (cerca de R$ 1,06 bilhão na cotação atual), incluindo salários e acordos comerciais.



+ Qual clube da Série A do Brasileirão cobra o ingresso mais caro? Veja ranking