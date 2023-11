Recheados de grandes jogadores e muito dinheiro o Al-Ittihad não começou muito bem a temporada. Mesmo com a chegada de astros como Kanté e Benzema, o relacionamento com o técnico Nuno Espírito Santo não era bom. Além do clima ruim no time, os resultados não vinham agradando, com a equipe na quinta colocação e perdendo clássicos para o Al-Hilal e para o Al-Ahly. O treinador português não resistiu e foi demitido no dia 7 de novembro.