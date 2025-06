Lima projeta estreia do Fluminense contra o Borussia: ‘Também somos time grande’

COLÚMBIA (EUA) — O Fluminense segue em preparação para o Mundial de Clubes, e o meia Lima projetou a estreia contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira (17). Em entrevista nesta quinta (12), o jogador demonstrou confiança e afirmou que, apesar da força do adversário, o respeito na partida será mútuo.

— O grupo está bem leve, bem tranquilo, fizemos bons treinamentos. Tivemos um jogo-treino para dar mais ritmo para gente, ficamos duas semanas parados sem jogos. Vamos com tudo, jogo difícil, mas a gente também é um time grande, uma boa equipe com bons jogadores. Eles também têm que ficar preocupados com a gente — avisou.

Favoritismo e classificação no grupo

Recentemente, o técnico do Borussia Dortmund apontou o time alemão e o Fluminense como os favoritos para avançar no Grupo F. Lima respondeu à análise, mas ressaltou que o time ainda está estudando os outros adversários.

— Vamos ver ainda os vídeos deles. Somos um grande clube, um grande adversário para eles — repetiu o meia, exaltando o Fluminense.

Calor como trunfo na preparação?

A preparação do Fluminense está sendo realizada sob forte calor. Nesta época do ano, enquanto se aproxima o inverno no Brasil, o verão chegar nos Estados Unidos. A temperatura em Colúmbia no horário do treino do Flu (10h local, 11h de Brasília), foi de 27 graus, com clima abafado. Lima, no entanto, não vê o fator como um problema, mas sim como uma possível vantagem.

— Está quente demais, como vocês estão vendo, muito calor, mas estamos bem adaptados, no Rio de Janeiro também faz muito calor. Vamos aproveitar esse quesito da temperatura. Por mais que eles (Dortmund) estejam chegando para o treinamento, também vão acostumar, mas vamos com tudo para buscar essa primeira vitória na estreia — finalizou.

Lima em jogo treino do Fluminense contra o Charleston Battery, em preparação para a estreia no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Programação dos próximos dias

No domingo (15), à tarde, a delegação do Fluminense viaja para Nova Jersey, onde ficará concentrada para a estreia contra o Borussia Dortmund, na terça-feira (17). Antes do jogo, a equipe terá mais um treino, que será realizado no Estádio Harrison.

Agenda do Fluminense no Mundial

1ª Rodada – 17 de junho (terça-feira):

Jogo: Fluminense x Borussia Dortmund

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium

2ª Rodada – 21 de junho (sábado):

Jogo: Fluminense x Ulsan HD (Coreia do Sul)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium

3ª Rodada – 25 de junho (quarta-feira):

Jogo: Mamelodi Sundowns (África do Sul) x Fluminense

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium