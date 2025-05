O Paris Saint-Germain entra em sua reta final de temporada com chances reais de conquistar a tríplice coroa — e o zagueiro brasileiro Beraldo destaca que tudo isso acontece às vésperas de outro desafio inédito: o Mundial de Clubes da FIFA, marcado para junho, nos Estados Unidos.

Contratado pelo PSG em janeiro de 2024 junto ao São Paulo, por 20 milhões de euros, Beraldo tem se consolidado como peça importante da defesa parisiense. Em 17 meses no clube, já acumula cinco títulos e pode ampliar essa marca neste mês de maio, considerado o mais especial da temporada.

- Sem dúvidas, esse será o mês mais especial de toda a temporada. Trabalhamos duro para chegar a essas decisões e já provamos que temos condições de conquistá-las - afirmou o defensor de 21 anos. Ele soma 56 partidas e três gols pelo PSG, com aproveitamento superior a 80% dos pontos disputados.

O PSG entra em campo neste sábado (17) para encerrar a campanha na Ligue 1 diante do Auxerre, em casa, no Parc des Princes. Já campeão com seis rodadas de antecedência, o clube vai levantar oficialmente seu 13º troféu do Campeonato Francês. No dia 24, a equipe disputa a final da Copa da França contra o Reims, no Stade de France. O encerramento do mês será em 31 de maio, na decisão da UEFA Champions League contra a Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique — a segunda final europeia da história do clube.

Beraldo em ação pelo PSG contra o Liverpool, nas oitavas de final da Champions League (Foto: Divulgação/PSG)

Apesar da agenda cheia, Beraldo destaca que o foco imediato está nas competições locais e continentais, mas reconhece a importância dos torneios seguintes.

- É uma honra disputar o Mundial e vamos tentar mais essa conquista inédita para o clube, mas antes temos três batalhas muito importantes e é nelas que o nosso pensamento deve estar agora - afirmou o brasileiro.

No Mundial, o PSG está no Grupo B, ao lado de Botafogo, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. A estreia acontece em junho, e o torneio marca a primeira edição no novo formato com 32 clubes. Classificado pelo ranking da UEFA, o PSG tentará erguer o troféu inédito e ampliar sua coleção internacional — algo que, segundo Beraldo, seria o “fecho ideal” para a temporada.

Com a possibilidade de encerrar o ciclo com a tríplice coroa e iniciar a disputa por um título mundial, o zagueiro vive um momento especial e reforça: “Vamos com tudo em cada jogo, pensando passo a passo. Só assim conseguimos alcançar o que realmente queremos.”