O Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão na decisão da Liga dos Campeões e venceu o torneio mais importante da Europa pela primeira vez. Com a conquista, o clube francês chegou ao terceiro título na temporada 2024/25. Agora, o PSG embarca rumo aos Estados Unidos em busca do título do Mundial de Clubes, que representaria a quádrupla coroa inédita para o time francês.

Recentemente, Luis Enrique avaliou a possibilidade de título no torneio da Fifa. O treinador do PSG revelou que, para ele, o favoritismo no Mundial de Clubes está com os times da Europa, que contam com os melhores jogadores de cada continente.

Luis Enrique comemora título da Champions League com camisa em homenagem à filha falecida em 2019 (Foto: Franck Fife/AFP)

— Os favoritos, em princípio, acredito que serão, principalmente, os europeus. Não tenho dúvidas de que, se os jogadores sul-americanos estivessem atuando em seus países de origem, como Brasil, Argentina ou Uruguai, os clubes americanos teriam mais chances. Isso valeria também para equipes da América Central e da África — declarou o treinador, que completou: — Mas é evidente que os clubes europeus jogam com vantagem nesse sentido, porque contam com o melhor da Europa, da África, da América e da Ásia.

Antes de conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez, o Paris Saint-Germain foi campeão da Ligue 1 com quatro rodadas de antecedência. Depois, levantou a taça da Copa da França vencida uma semana antes da final da Champions League.

Marquinhos ergue a taça da Copa da França após vitória do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

O PSG já viajaria para o Mundial de Clubes entre os favoritos pelo elenco e pelo bom desempenho que apresentou durante a temporada 2024/25. A possibilidade de uma quádrupla coroa motiva ainda mais a equipe comandada por Luis Enrique.

O caminho do PSG no Mundial de Clubes

Classificado para o Mundial de Clubes pelo ranking da Fifa, o PSG ficou com uma vaga no Grupo B do torneio após a realização do sorteio que dividiu os participantes. O time francês terá o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders como rivais na fase de grupos e desponta como favorito à classificação como líder do grupo.

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

— (O Mundial de Clubes) vai ser uma competição incrível. Com certeza, vai se tornar uma referência. Queremos encerrar o ano da melhor maneira possível — disse Luis Enrique.

Se avançar em primeiro, o PSG ficará do lado direito da chave do torneio da Fifa. Neste cenário, o time francês vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A, que conta com o Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly.

O rival das quartas de final virá do duelo entre o primeiro colocado do Grupo D e o segundo colocado do Grupo C. Times como Flamengo, Chelsea, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors podem cruzar o caminho do PSG no campeonato.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Com o título da Champions League, o PSG foi o primeiro clube europeu a se garantir na edição de 2029 do novo torneio da Fifa. Além disso, o clube francês também vai participar da Copa Intercontinental no fim de 2025.