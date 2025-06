Kenan Yıldız brilha de novo e se firma como o nome da Juventus no Mundial

A Juventus encontrou em Kenan Yıldız seu grande protagonista no Mundial de Clubes. O meia-atacante turco de apenas 20 anos foi o principal nome da vitória por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca neste domingo, no Lincoln Financial Field, marcando dois gols e sendo decisivo em uma partida que encaminhou a classificação da equipe italiana para as oitavas de final.

Yıldız já havia balançado as redes na estreia contra o Al Ain, e agora chega a três gols em dois jogos na competição. Com a camisa 10 nas costas, ele tem mostrado maturidade, personalidade e qualidade técnica para assumir o protagonismo em um time com nomes experientes como Kolo Muani e Francisco Conceição.

Yıldız e Kolo Muani após o terceiro gol da Juventus contra o Wydad Casablanca (Foto: Franck Fife/AFP)

Com passagem pelas categorias de base do Bayern de Munique, Yıldız se transferiu para a base da Juventus em 2022. Estreou nos profissionais em 2023 e desde então acumula 81 partidas, 14 gols e 8 assistências com a camisa bianconera. Seu crescimento foi rápido e constante, e o portal Transfermarkt já avalia o jogador em 50 milhões de euros.

Contra o Wydad, Yıldız mostrou faro de gol, boa leitura de jogo e excelente movimentação para infiltrar na área adversária. Participou diretamente da jogada do primeiro gol — oficialmente marcado contra, mas fruto de sua presença ativa no lance. Pouco depois, marcou o segundo da Juventus com um belo chute de fora da área, após ótima jogada pela esquerda de Andrea Cambiaso. No terceiro gol, recebeu um passe preciso de Kolo Muani, cortou o marcador com categoria e finalizou com precisão no canto, sem chances para o goleiro. Foi uma atuação completa, de quem já se comporta como protagonista.

Após a partida, o treinador da Juventus, Igor Tudor, destacou a qualidade de Yıldız e também comentou sobre a força mental do atleta.

- Potencial enorme, ele tem muita habilidade, mas a principal habilidade é o seu cérebro (apontando para a cabeça), essa é a chave. Uma pessoa maravilhosa, tem um grande futuro.

Com moral em alta e desempenho sólido, Kenan Yıldız é hoje um dos nomes mais empolgantes do torneio. E, se depender do momento que vive, a Juventus tem em mãos um trunfo valioso para as fases decisivas do Mundial.