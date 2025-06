O Manchester City e a Juventus se enfrentam pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes na quinta-feira (27). A dois dias do duelo que decidirá quem terminará com a liderança do Grupo G, os dois rivais tiveram atividades de preparação bem diferentes.

continua após a publicidade

O Manchester City não treinou no gramado, mas na areia. A comissão técnica e os jogadores foram para a praia em Boca Raton, cidade da Flórida, depois da vitória do City por 6 a 0 sobre o Al Ain. Foi a primeira atividade do time pós-goleada e o clube classificou o dia como um momento de "recuperação" dos atletas.

➡️ Quais são os times já classificados às oitavas de final do Mundial? Veja horário e jogos

Jogadores do Manchester City em atividade na praia (Foto: Reprodução / X)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Na praia, os jogadores e a comissão técnica do Manchester City tiveram uma sessão coletiva de ioga. Os atletas também fizeram atividades recreativas na areia, praticaram altinha e mergulharam no mar da Califórnia. Veja:

continua após a publicidade

A preparação da Juventus

Do outro lado do duelo, a Juventus também retornou às atividades após golear no Mundial de Clubes. No domingo, o time italiano bateu o Wydad Casablanca por 4 a 1 e garantiu a sua classificação para as oitavas de final do torneio.

Nesta segunda-feira, os jogadores da Juventus estiveram em campo e realizaram um treinamento físico no ChampionsGate, em Orlando. Os atletas correram pelo gramado e fizeram algumas atividades com bola. Na sequência, treinaram na academia.

continua após a publicidade

Na manhã desta segunda-feira, a temperatura ultrapassou a casa dos 33 graus, mas as atividades no gramado foram mantidas normalmente.

Duelo no Mundial

A Juventus e o Manchester City vão se encontrar em um duelo decisivo pelo Grupo G do Mundial de Clubes. Os dois times têm seis pontos e o mesmo saldo de gols, mas o clube italiano tem um gol pró a mais do que o City e ocupa a liderança da chave por esse quesito.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo entre as duas equipes da Europa acontece na quinta-feira (27), às 16h (de Brasília). A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando. O vencedor fica com a liderança do Grupo G e, em caso de empate, as posições de momento são mantidas.