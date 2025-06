A Juventus finaliza sua preparação para o confronto diante do Manchester City, marcado para esta quinta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025, mas enfrenta incertezas importantes no elenco. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o meia Francisco Conceição, que marcou dois gols na partida de estreia, é dúvida para o duelo após apresentar sobrecarga muscular. O jogador realizou trabalho individualizado e pode ficar fora da partida.

A delegação da Juve treina na cidade de Davenport, nos arredores de Orlando, onde o calor intenso tem exigido adaptações na programação. Na manhã de terça-feira (24), os termômetros ultrapassaram os 30 °C às 11h, forçando o técnico Igor Tudor a transferir parte da atividade para a academia, após os 15 minutos iniciais abertos à imprensa. O calor tem sido um desafio adicional para a preparação. E a situação não deve melhorar: a previsão da temperatura para o horário da partida contra o Manchester City é de 32 °C, o que deve exigir ainda mais cuidado com a parte física dos jogadores.

Francisco Conceição comemora gol marcado pela Juventus contra o Al Ain (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Para a partida contra os ingleses, Tudor pode promover mudanças na equipe, que foi a mesma nas duas primeiras rodadas da competição. Isso porque as oitavas de final acontecem entre quatro e cinco dias após o fim da fase de grupos, o que pode levar o treinador a rodar o elenco.

Entre os que podem ganhar uma chance está o volante Manuel Locatelli, que vem entrando bem nas partidas. O atacante Dusan Vlahovic, autor do quarto gol na vitória sobre o Wydad Casablanca, também se fortalece como candidato a titular. O sérvio já marcou contra o City na Champions League e, com moral em alta, pode assumir a vaga no comando de ataque..

A situação do zagueiro Federico Gatti ainda inspira cuidados. O defensor está em fase final de recuperação de lesão e só será definido como titular após a atividade de refinamento marcada para esta quarta-feira (25). Caso ele não esteja pronto, a tendência é que Tudor repita o trio defensivo Kalulu, Savona e Kelly, ou então dê espaço ao experiente Daniele Rugani.

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas e já classificada para as oitavas, a Juventus busca a primeira colocação do grupo e fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento diante de um adversário que também está invicto no torneio.