A Juventus goleou o Al Ain por 5 a 0 na estreia do Mundial de Clubes e teve dois grandes destaques dentro de campo. Um deles foi Francisco Conceição, que marcou duas vezes na goleada do Audi Field. O português de 22 anos chamou a atenção de muitos torcedores que acompanharam a partida dentro e fora do estádio.

Francisco Conceição comemora em Al Ain 0 x 5 Juventus (Foto by Roberto Schmidt / AFP)

Francisco Conceição é mais um jovem talento do futebol português e a habilidade foi herdada da família. O atacante é filho de Sérgio Conceição, que também foi atacante e se destacou no futebol europeu ao longo de sua carreira.

"Chiquinho", como é carinhosamente chamado pelos portugueses, é canhoto, habilidoso e joga preferencialmente pela ponta direita. O jovem iniciou sua carreira em Portugal e passou pelas categorias de base do Sporting e do Padroense até chegar ao Porto, clube em que se profissionalizou. Disputou 50 jogos pela equipe principal do time português e foi vendido para o Ajax na temporada 2022-23.

Disputou 28 jogos pela equipe holandesa e retornou ao Porto por empréstimo na temporada 2023-24. Na sua segunda passagem pelo clube português, teve 14 participações em gols em 43 jogos disputados e foi recomprado pelo time que o revelou. A Juventus desembolsou 10 milhões de euros em agosto de 2024 para ter Francisco Conceição em seu elenco.

Francisco Conceição pela Juventus e pela seleção de Portugal

Na Juventus desde o ano passado, Francisco Conceição disputou 38 jogos, sendo titular em 20 e reserva em 18. Em sua passagem pelo clube italiano, marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências para seus companheiros. Sob o comando de Igor Tudor, vive uma sequência de três jogos consecutivos como titular e já tem dois gols marcados nas últimas partidas disputadas pela Juventus.

— Estou muito feliz pelos gols, mas mais do que tudo pela vitória do grupo. Queríamos ganhar este jogo e agora vamos continuar assim. Eu gosto de jogar. Onde o mister me colocar, tenho que dar o meu melhor e mostrar a minha qualidade — disse, após a goleada sobre o Al Ain.

Francisco Conceição fez sua estreia pela seleção principal de Portugal em março de 2024, quando ainda estava no Porto. Desde então, Francisco Conceição disputou 11 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. O ponta direita foi titular em cinco partidas na seleção.

