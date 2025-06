Com a vitória do Flamengo, Danilo mantém escrita sobre o Chelsea

Autor do gol da virada do Flamengo contra o Chelsea, o zagueiro Danilo manteve uma escrita na carreira. Durante a zona mista, na véspera do confronto decisivo, o defensor revelou que nunca havia perdido para os ingleses na carreira. A última partida contra o Chelsea foi em setembro de 2021.

- Se eu falar de cabeça, eu vou falar nenhuma. A última partida que eu me lembro, ganhei jogando pelo Juventus por 1 a 0, num jogo completamente difícil, mas saímos com a vitória - disse.

Com passagens por Juventus, Manchester City e Real Madrid, o zagueiro acumulou 13 temporadas no Velho Continente. Após mais um resultado positivo contra os ingleses, o zagueiro destacou que a vitória do Flamengo precisa ter o reconhecimento necessário, a nível mundial.

- Eu espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para

o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei, ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. Obviamente era só um jogo, a jornada ainda é longa, são só três pontos, mas que dá muita moral e que dá um recado importante para o futebol mundial - disse Danilo

Reconhecimento merecido

De volta ao time titular, Danilo fez uma partida de almanaque. Nos 90 minutos contra o Chelsea, o zagueiro teve 98% de passes certos, dois cortes, um duelo ganho, acertou dois passes longos e contribuiu com o gol da virada rubro-negra. O zagueiro falou sobre o reconhecimento que recebeu da família após a partida e falou sobre a importância desta vitória.

- O meu telefone bloqueou, não conseguia mexer no telefone com tanta mensagem, faço ideia como estava em Bicas. Um abraço para todo mundo. Minha mãe até falou que hoje ela correu a maratona lá no Rio de Janeiro, que teve 10km lá no Aterro. E ela falou, vou ter que correr de novo 10km cada jogo para te dar sorte. A minha cunhada prometeu que se eu fizesse um gol, faria uma tatuagem, então vai ter que se rabiscar também. Enfim, estou vivendo um momento muito bacana aqui no Flamengo. Quando jogo, é sempre muito emocionante. Certamente, é uma vitória que dá muita moral, como eu falei. É uma vitória que demonstra aquilo que a gente vem fazendo de trabalho, de preparação. Mas que não é uma vitória, eu penso, surpreendente. Como eu falei ontem, a gente tinha ferramentas e jogadores importantes que poderiam, sem dúvida nenhuma, ter a performance que a gente teve e vencer a partida com controle, com tranquilidade, com sabedoria dentro de campo - finalizou

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (24), às 22h, para encarar o Los Angeles FC na última rodada da fase de grupos. Isolado na liderança do Grupo D, um empate garante a classificação do rubro-negro para as oitavas de final.