FILADÉLFIA (EUA) - Um jovem de 20 anos foi protagonista de uma das vitórias mais marcantes do Flamengo em Mundiais. Wallace Yan entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e, em seu primeiro toque na bola, cravou seu nome na história do clube ao marcar o terceiro gol do Rubro-Negro contra o Chelsea, selou o placar de 3 a 1 e ajudou a encaminhar a classificação da equipe no Grupo D.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em entrevista na zona mista depois do confronto, o atacante tentou colocar em palavras a sensação em um dos momentos mais marcantes da carreira.

— Muito feliz, a ficha nem caiu ainda pelo gol fiz hoje. Nem sabia como comemorar. O Filipe Luís dá uma confiança gigante para a gente, quando entramos já sabemos o que fazer. Graças a Deus saímos com a vitória — comemorou.

continua após a publicidade

As reações ao gol foram imediatas, não só no Lincoln Financial Field, palco do jogo, mas também fora dele.

— Muitas mensagens, meus amigos, meu irmãos… O telefone até travou. Graças a Deus está todo mundo feliz [...] Guardei [a camisa]. Vou fazer um quadro dela e dar de presente para a minha mãe.

Wallace Yan pelo Flamengo

Wallace Yan Flamengo Chelsea Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Essa foi a estreia de Wallace Yan no Mundial de Clubes. Atacante de 20 anos, ele foi treinado por Filipe Luís na base do Flamengo em 2024 e subiu nesta temporada para o time principal. Ao todo, o atleta soma cinco gols e três assistências em 14 jogos.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Mengão!

➡️ Flamengo domina o Chelsea, vence de virada e se isola na liderança do Mundial

➡️ Eterno 27: O dia em que Bruno Henrique fez história – mais uma vez – pelo Flamengo

➡️ Gol contra o Chelsea amplia lista de gols decisivos de Bruno Henrique pelo Flamengo