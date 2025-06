Ex-Flamengo desafia Cucurella, do Chelsea: ‘Está me irritando’

O Flamengo fez o improvável e venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Durante a transmissão do confronto, pela Cazé TV, Rodinei, ex-jogador do Rubro-negro, desafiou o lateral Cucurella, do time inglês. Ele se mostrou incomodado com a atuação do atleta na partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comentário de Rodinei aconteceu durante a segunda etapa. Na ocasião, o atleta espanhol realizava uma partida intensa, que incomodava o ex-Flamengo. Foi então, que o atual atleta do Olympiacos, da Grécia, desafiou Cucurella.

- Ai, ai se eu pegar esse Cucurella com o Olympiacos, na Champions League, este ano. Esse Cucurella está me irritando. Meu Deus - disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís mostrou um grande empenho tático e um poder de superação. Apesar de sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, o clube carioca buscou o resultado durante a etapa complementar.

Além de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram os outros responsáveis pelos gols da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com o resultado, o clube carioca somou seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O Rubro-negro volta a campo pelo torneio da Fifa, na próxima terça-feira (24), para enfrentar o Los Angeles FC, no Camping Wolrd Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.