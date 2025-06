Wesley revela apoio dos companheiros na vitória do Flamengo

FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo dominou as ações e conquistou um grande resultado na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na 2ª rodada do Mundial de Clubes. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (24), para encarar o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. O Mengão depende apenas de si para garantir a classificação para as oitavas de final da competição.

Em entrevista na zona mista, o lateral Wesley comentou sobre o lance que ocasionou o gol da equipe adversária. Aos 12 minutos da primeira etapa, o defensor cometeu um deslize e acabou perdendo a bola para Pedro Neto, que abriu o placar.

- Como eu sempre falo nas minhas entrevistas, vai ter dia que a gente vai errar. E hoje, infelizmente, não queria, nunca quero errar, sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente, aconteceu uma infelicidade ali, eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo, pensei em dominar, pensei em rifar a bola e o adversário foi feliz fazendo o gol. Só que tem uma coisa que o Danilo me falou, jogador grande aparece nessas horas, então botei minha cabeça no lugar. Já estava concentrado, mas tive que refazer tudo isso para não prejudicar ainda mais o Flamengo. Acho que foi isso, meus companheiros me apoiaram, todos falaram “vamos, vamos”, porque eles sabem do meu potencial. Depois disso foi o resultado que a gente teve. Não tive participações em gol, só que a maioria dos duelos atrás eu ganhei quase todos, então acho que foi isso, a minha virtude de revirar a volta acho que todos vocês já conhecem - disse.

Apesar da falha, o defensor se recuperou e fez mais uma grande partida nesta temporada. Grande promessa do elenco rubro-negro, Wesley atrai o interesse de grandes potências do futebol mundial. Questionado sobre uma possível negociação ainda nesta temporada, o lateral desconversou e afirmou que seu foco está no Flamengo.

- Confesso que eu olho o celular e quando aparece uma coisa eu passo na hora. Meu foco é totalmente aqui no Flamengo, não tem um porquê eu estar querendo ir embora, é meu sonho jogar na Europa, só que hoje a minha realidade é o Flamengo, então o meu sonho está aqui hoje e não penso em nada lá fora. O que acontecer é com meus empresários, com o clube e meu foco é Flamengo e vai ser sempre Flamengo - enfatizou Wesley.

Relação com Bruno Henrique

O atacante Bruno Henrique entrou no segundo tempo e foi fundamental na recuperação do Flamengo. Autor do gol de empate e da assistência para o zagueiro Danilo virar a partida, o atacante mais uma vez fez história com a camisa rubro-negra. Wesley comentou sobre a história do atacante no clube de coração.

- Cara, o Bruno Henrique, não tem o que falar. Esse cara é fenomenal. Na entrada dele, todo mundo conhece, a gente sabe que ele vai ajudar o time. Ele e Arrascaeta são os caras mais vitoriosos aqui do clube, com mais títulos. Nós vemos ele se entregando, ele correndo, e pensa, por que a gente não vai fazer? Eu tenho 4 títulos, o cara tem 14. Por que eu não vou correr? A gente vê ele correndo, isso motiva a gente. O cara tem estrela, entra e faz o gol dele, todo mundo se arrepiou - finalizou.