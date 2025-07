ORLANDO (EUA) - Poucas horas depois de iniciar as vendas para o confronto entre Fluminense e Chelsea por uma das semifinais do Mundial de Clubes, a Fifa alterou o preço dos ingressos para o jogo entre o Tricolor e o time londrino. As vendas para o jogo que acontece na terça-feira (08), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium começaram na manhã de sábado.

Para os jogos do Mundial de Clubes, as vendas são direcionadas especificamente para os torcedores de cada uma das equipes envolvidas nas partidas. Inicialmente, os ingressos destinados à torcida do Fluminense poderiam variar de US$ 108 (cerca de R$ 585) a US$ 766 (cerca de R$ 4.100).

Torcida do Fluminense compareceu ao MetLifeStadium para o duelo contra o Borussia Dortmund. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Com o novo anúncio do da Fifa, os valores foram alterados de maneira considerável. Agora, os preços variam de US$ 20 (cerca de R$ 108,33) a US$ 40 (cerca de R$ 216). Para garantir sua entrada, o torcedor deve acessar o site clubfans-fcwc25.tickets.fifa.com. A venda para os setores destinados à torcida do Fluminense acontece até às 11h da próxima segunda-feira (07). Cada torcedor pode adquirir até dez ingressos.

Programação do Fluminense no Mundial

Após a classificação heroica nas quartas de final, contra o Al-Hilal, o elenco Tricolor se reapresentou na manhã de sábado e realizou as primeiras atividades de olho no confronto decisivo contra o Chelsea. Aqueles que atuaram por mais tempo, fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo.

Comemoração dos jogadores do Fluminense (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Neste domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realiza um treino fechado no Harrison Stadium. Na segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.

