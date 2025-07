Jogadores do Fluminense visitam Disney antes de partida contra o Chelsea

Fluminense e Chelsea se enfrentam, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Antes de partida, dois jogadores do elenco tricolor aproveitaram um dia de folga na Disney. Tratam-se de Yeferson Soltedo e Juan Freytes.

Os dois jogadores visitaram o tradicional parque estadunidense no último sábado (5). Na data, o Fluminense realizou um treino durante a parte da manhã, em Orlando, cidade onde venceu o Al-Hilal para se classificar para a semifinal do Mundial.

Após a atividade, os jogadores do clube carioca foram liberados para aproveitarem o resto do dia. Foi então, que Soltedo e Freytes visitaram a Disney. Ambos registraram os momentos ao lado de familiares nas redes sociais. Veja abaixo:

Soteldo visitou a Disney em dia de folga pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

Freytes com esposa e filho na Disney em folga pelo Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Fluminense no Mundial de Clubes

A equipe tricolor alcançou a semifinal do torneio da Fifa com uma campanha de destaque. Primeiro, a equipe do técnico Renato Gaúcho se classificou no Grupo F, que tinha na disputa Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi.

Posteriormente, o Tricolor venceu a Inter de Milão nas oitavas de final. Nas quartas, o Fluminense venceu o Al-Hilal e avaçou para enfrentar o Chelsea. O confronto contra a equipe inglesa acontece nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

