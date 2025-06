CEO do Grupo City exalta formato do Mundial e destaca estabilidade do Manchester City

Enquanto o Manchester City dá seus primeiros passos no novo Mundial de Clubes com 32 participantes, o CEO Ferran Soriano aproveitou o momento para comentar sobre os rumos do clube fora das quatro linhas. Em entrevista concedida durante a competição, o dirigente destacou a importância do formato ampliado, reforçou a filosofia de internacionalização do City e falou sobre o equilíbrio entre tradição local e ambição global. Soriano também abordou a recente reformulação do elenco e elogiou a estabilidade proporcionada pela longevidade de Pep Guardiola no comando técnico da equipe.

Ao jornal The Guardian, o CEO comentou sobre a importância do novo formato da competição, agora com 32 clubes, e como isso dialoga com o projeto global do City.

— O futebol é um esporte global e temos que torná-lo verdadeiramente global. Times como o Manchester City precisam jogar contra clubes do Marrocos, da Coreia ou de qualquer outro lugar. Isso faz parte da globalização do esporte número 1 do mundo, afirmou o dirigente.

Tradição local e projeção internacional

Soriano também destacou que a internacionalização do clube não exclui sua identidade local. Para ele, é possível ser fiel às origens e, ao mesmo tempo, mostrar o estilo de jogo ao mundo.

— É possível ser fiel à história e à torcida local e, ao mesmo tempo, mostrar o nosso futebol — que acreditamos ser bonito — ao mundo. Isso funciona muito bem e temos orgulho disso.

Phil Foden comemora com companheiros o gol marcado contra o Wydad Casablanca, na estreia do Mundial (Foto: Charly Triballeau/AFP)

➡️Estrela do Manchester City exalta Flamengo e relembra duelo contra o Fluminense

Renovação com continuidade

O CEO comentou ainda sobre o processo de renovação do elenco e o planejamento de contratações, que segue uma lógica de longo prazo.

— No último verão contratamos apenas um jogador (Savinho), mas agora, entre o inverno e o verão, foram oito novas contratações. Faz parte do ciclo natural de renovação. Estamos felizes com o elenco que temos.

A longevidade de Pep Guardiola, que está há quase uma década no comando técnico da equipe, também foi citada como símbolo de solidez.

— O fato de o Pep estar conosco há quase 10 anos mostra que somos um clube estável. A renovação do grupo é algo natural no futebol.

Pep Guardiola em treno do Manchester City na Lynn University (Foto: Divulgação/Manchester City)

Com estrutura sólida, elenco renovado e um projeto que visa combinar identidade local com alcance global, o Manchester City reforça sua posição como um dos clubes mais organizados e ambiciosos do cenário mundial — dentro e fora de campo.