NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense contou com uma arma especial no duelo contra o Borussia Dortmund na estreia do Mundial: Thiago Silva. O zagueiro e capitão, que ficou encarregado de marcar o artilheiro da última Champions League, se destacou na partida e fez um discurso emocionante antes da bola rolar.

O "Monstro" retornou ao Flu em 2024 após um longo período na Europa, em que passou por Milan, PSG e Chelsea. Chegou ao Rio de Janeiro em um momento de dificuldade, sendo importante na recuperação do time no Brasileirão para se salvar do rebaixamento e se classificar para a Sul-Americana. Antes do apito inicial, Thiago cobrou postura de seus companheiros e relembrou os ex-jogadores do clube que conquistaram a Libertadores em 2023, título que os trouxe à Copa do Mundo de Clubes.

— É aproveitar o momento, não apenas de passagem, não apenas de palavras, mas de atitude acima de tudo. Muitos participaram da campanha para trazer o Fluminense aqui. Eu não participei, mas eu quero representar todos aqueles caras que passaram aqui e que foram embora, uns aposentaram, outros foram para a Europa, eu quero aqui representar eles. Eu quero aqui representar o Felipe Melo, eu quero aqui representar o André, eu quero aqui representar o Marcelo, mas acima de tudo o Fluminense Football Club. É isso que eu peço para vocês, compitam com os caras. Se eles estiverem melhorando o momento do jogo, juntem que a gente fez contra o Internacional, que depois a gente vai sair forte. — bradou Thiago Silva.

Defesa do Fluminense anulou artilheiro da Champions

Ao lado de Freytes, Thiago Silva teve uma atuação de gala na estreia do Fluminense. Com ótima leitura dos espaços e movimentações, anulou Guirrassy, artilheiro da Champions League de 2024/25 com 13 gols marcados. Medindo quase 1,90m, o atacante preocupou a defesa tricolor nas jogadas aéreas, mas a dupla de zaga estava concentrada para evitar o perigo.

O números do Sofascore comprovam a boa atuação. O camisa 3, que marcou o jogador guineano na maior parte do tempo, ganhou oito de dez duelos pelo alto, fez seis cortes e três interceptações (quando o time retoma a posse de bola). O 9 do Borussia, por sua vez, ganhou apenas dois dos sete duelos pelo alto e um de quatro pelo chão, não tendo finalizado nenhuma vez. Além disso, tentou apenas um drible sem sucesso.

