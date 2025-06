Pela segunda rodada do grupo B do Mundial de Clubes, Seattle Sounders e Atlético de Madrid duelam pelos primeiros pontos na competição. Com um primeiro tempo recheado de oportunidades, a equipe espanhola balançou as redes uma vez. No entanto, o time comandado por Simeone desperdiçou muitas oportunidades, principalmente pelos pés do atacante Alexander Sorloth.

Os gols perdidos por Sorloth fizeram a web criticar muito o atacante. Confira os comentários dos torcedores do Atlético de Madrid na rede social X (antigo Twitter).

