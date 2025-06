Campeão mundial em 1981 com Zico, Júnior, Leandro e companhia, o Flamengo irá disputar o Mundial de Clubes deste ano, na primeira edição do torneio que contará com 32 equipes. Com um dos melhores elencos da América do Sul, o Rubro-Negro se prepara para fazer uma grande competição e, quem sabe, conquistar o bicampeonato. Em entrevista ao Lance!, Rodinei, ex-jogador do clube carioca, afirmou que vê o time com chances de conquistar o troféu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Com certeza (tem chance de título). O elenco que os clubes brasileiros têm são de nível muito alto. São muitos bons jogadores, o investimento é muito alto, então com certeza eles têm condição total de disputar um título mundial. Aí é só na hora que a bola rolar, chegando lá para ver realmente o que vai acontecer. Dentro de campo, são 11 contra 11. Pode ser Flamengo contra Real Madrid, o Olympiacos, não sei. A gente sabe de investimento, de tudo, mas na hora em que o juiz apita e a bola rola, tudo pode acontecer. Então tenho certeza que as equipes brasileiras têm total condição de até trazer esse título mundial para o Brasil - iniciou Rodinei, que atualmente defende as cores do Olympiacos, da Grécia.

Rodinei em campo pelo Flamengo em 2022 (Foto: Luis Acosta/AFP)

- Eles têm que trazer para dentro do clube coisas do passado para mostrar que realmente um clube brasileiro pode ganhar de um europeu. A gente sabe que o investimento é totalmente diferente, os clubes europeus, creio que por jogar a Champions League, que, depois da Copa do Mundo, é o maior campeonato, é o nível muito alto. Mas na hora que a gente entra em campo, depois que a bola rola, todo mundo tem chance. E o Flamengo, com os jogadores, o elenco que tem, tem grandes chances de fazer um bom papel, de até mesmo ganhar do Chelsea, que é um grande clube e ganhou a Conference League agora. Mas o Flamengo tem grandes chances, porque o elenco é surreal. Eu às vezes estou na Grécia vendo jogo do Flamengo e falo: 'Meu Deus, esse time é o famoso apelão'. Então, realmente, tem grandes chances de conquistar o Mundial, e se não conquistar, fazer grandes jogos nesse Mundial de Clubes - completou o lateral-direito.

continua após a publicidade

Rodinei relembra disputa da final do Mundial de 2019 entre Flamengo e Liverpool

Multicampeão pelo Flamengo, Rodinei esteve presente na final do Mundial de Clubes de 2019, quando o time rubro-negro enfrentou o Liverpool na decisão. Para o lateral, o seu ex-clube merecia ganhar o título.

- Você fez uma pergunta de um jogo que eu falo: 'No futebol, não existe merecimento'. Já botei isso na minha cabeça. Não adianta você merecer ganhar, não existe merecimento. Mas esse jogo do Flamengo e Liverpool, se você parar para ver o jogo que nosso time fez, a gente merecia aquele título, vê o nível alto que o Flamengo jogou contra o Liverpool - resumiu Rodinei.

continua após a publicidade

Na ocasião, o Liverpool venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino, já na prorrogação.

Gratidão ao Flamengo

Rodinei chegou ao Flamengo em 2016, após se destacar com a camisa da Ponte Preta. No total, disputou 229 jogos, com 125 vitórias, 64 empates e 40 derrotas, com nove gols marcados. Neste período, conquistou seis títulos, sendo duas Libertadores. Para o jogador, a palavra gratidão resume o seu sentimento pelo Flamengo.

- Uma palavra que define o Flamengo na minha vida é gratidão, por tudo que eles me deram, por toda a história que o Flamengo tem. Sempre que venho de férias falo com minha esposa e amigos: 'Pelo menos uma vez a gente tem que ir no Maracanã'. A gente tem que desfrutar desse momento. São coisas que arrepiam, quando você vê ali 70 mil pessoas gritando, os torcedores também com o mesmo carinho comigo, vindo tirar foto. Como você disse, o reencontro com os jogadores e o com o Filipe é sempre da melhor maneira possível, é um carinho enorme que eles têm comigo também. E em relação ao jogo, foi um jogo difícil, deu aquele friozinho na barriga, mas no final o que fica é a classificação e continuar na torcida pelo Mengão - afirmou.

Lance!: Em um possível retorno ao Brasil no futuro, você priorizará o Flamengo?

- Não penso ainda em retorno ao Brasil. Tenho contrato com o Olympiacos até 2027, espero que eu consiga renovar por mais alguns anos. E claro, tudo que eu tenho é devido ao Flamengo, um clube que joguei sete anos, a história que fiz aqui dentro desse clube. Então isso, no futuro, não vai depender de mim, vai depender mais do lado deles, do que do meu, porque se fosse da minha vontade, com certeza, seria uma honra no futuro voltar para defender as cores e a camisa do Flamengo. Mas isso envolve muita coisa, empresário, diretoria, presidente. Então, como disse, minha cabeça está em desfrutar na Europa, desfrutar na Grécia, e o futuro a Deus pertence - afirmou.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real