Bruno Henrique, do Flamengo, é estrela especial no álbum de figurinhas do Mundial de Clubes. O produto, lançado nesta quinta-feira (17), destaca o jogador brasileiro. O atacante do Flamengo é um dos jogadores que atuam no Brasil e que possuem uma figurinha diferenciada no item colecionável.

Figurinha especial de Bruno Henrique no álbum do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação / Panini)

O jogador do time carioca integra um grupo seleto de 32 atletas no álbum. Segundo a Panini, cada equipe participante do Mundial de Clubes tem um atleta destacado como "Herói do povo". No elenco do Flamengo, Bruno Henrique foi o escolhido para carregar a marca.

Bruno Henrique é um dos jogadores com mais títulos na história do Flamengo. O atacante de 34 anos foi determinante para os 15 troféus conquistados pelo clube desde 2019. Um dos maiores ídolos do atual elenco do Rubro-Negro, Bruno tem quase 300 jogos e mais de 100 gols marcados pelo Rubro-Negro.

Bruno Henrique pode ficar de fora do Mundial

Apesar do destaque no álbum de figurinhas, Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de envolvimento em manipulação de resultado esportivo e pode ficar de fora do Mundial. A investigação, denominada Operação Spot-fixing, aponta que o atleta teria forçado a aplicação de um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A ação teria beneficiado familiares e conhecidos que realizaram apostas específicas sobre a punição do jogador.

Entre as diversas punições que Bruno Henrique pode sofrer no âmbito desportivo, existe a possibilidade de que o jogador seja suspenso dos gramados por pelo menos seis meses. O Mundial começa em junho e o atacante pode ficar de fora da viagem para os Estados Unidos.

Bruno Henrique recebe cartão amarelo suspeito em jogo contra o Santos (Foto: Reprodução / Premiere)

"Se a conduta de Bruno Henrique for considerada a do art. 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código), como foi, por exemplo, o caso de Eduardo Bauermann, ex-zagueiro do Santos. Nesse caso, a pena estaria limitada a suspensão por até 6 partidas. Nesta hipótese, ainda fica facultado ao tribunal substituir a pena por mera advertência, desde que se trate de infração de pequena gravidade", explicou Felipe Crisafulli, membro da Comissão de Direito de Jogos, Apostas e do Jogo Responsável da OAB-SP.

Informações sobre o álbum de figurinhas do Mundial de Clubes

O álbum de figurinhas oficial da competição tem versões diferentes que são vendidas a partir de R$ 19,90. Os envelopes com 5 figurinhas, serão vendidos por R$ 6,00 cada. O produto pode ser encontrado em lojas, bancas de jornal e na Loja Panini.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium