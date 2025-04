PF indicia Bruno Henrique, do Flamengo, por forçar amarelo e beneficiar apostadores

A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. O motivo seria para beneficiar apostadores. A informação é do site "Metrópoles".

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometem o atleta, o colocando diretamente ligado ao esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Polícia Federal indicia Bruno Henrique, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 380,86 (jogo contra o Santos).

Veja trecho de conversa entre Bruno Henrique e seu irmão

No dia 29 de agosto, Bruno Henrique e Wander trocaram mensagens. O irmão do jogador o perguntou se ele estava pendurado (com dois cartões amarelos) no Brasileirão. Veja o trecho da conversa revelado pelo "Metrópoles".

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Na véspera da partida contra o Santos, Bruno Henrique ligou para o seu irmão para confirmar o cartão amarelo.

Quando começaram as investigações

As investigações começaram em agosto do ano passado. O jogo entre Flamengo e Santos foi pela 31ª primeira rodada do Brasileirão, em Brasília, no dia 1° de novembro de 2023. No total, quase quatro mil mensagens no Whatsapp de Bruno Henrique foram analisadas. Muitas delas, aliás, teriam sido apagadas.

Além dos três familiares de Bruno Henrique, outras seis pessoas (apostadores) também estão envolvidas. São eles: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia, a assessoria do jogador garantiu que o mesmo não irá se posicionar. O Flamengo, até o momento, também não se manifestou.

Próximo passo

Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

