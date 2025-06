Manchester City acerta contratação de joia da base PSG 

O Manchester City acertou a contratação de mais uma das grandes promessas do futebol europeu. Segundo informações do jornalista Fabrice Hawkins, da RMC Sport, o atacante Mahamadou Sangaré, de apenas 18 anos, deixará o Paris Saint-Germain para assinar seu primeiro contrato profissional com o clube inglês. O vínculo será de cinco temporadas, e o jogador será oficialmente integrado ao elenco a partir do dia 1º de julho.

A movimentação representa um duro golpe para o PSG, que perde um dos grandes destaques de sua base. Na última temporada, Sangaré brilhou pelo time sub-19, anotando 42 gols em 46 jogos e se consolidando como um dos nomes mais promissores das categorias de base do futebol francês.

Mahamadou Sangaré comemora gol do PSG com companheiro (Foto: Divulgação/PSG)

City se movimenta no mercado com olho no futuro

A chegada de Sangaré reforça a estratégia do Manchester City de investir fortemente em jovens talentos para o médio e longo prazo. Desde a última janela de transferências, o clube já realizou oito contratações para o time principal, além de ter trazido diversos jogadores jovens que serão desenvolvidos no City Football Academy ou emprestados para ganhar experiência.

Um dos exemplos mais recentes é o atacante Caelan-Kole Cadamarteri, de 15 anos, destaque do Sheffield Wednesday, que, segundo o jornalista Joe Crann, do The Star, está próximo de assinar com os Citizens em uma negociação estimada em 1,5 milhão de libras.

"Novo Odeegard" também deve ser reforço

Outro nome que deve ser oficializado em breve é o do meio-campista norueguês Sverre Nypan, de 18 anos. O Manchester City superou a concorrência de Arsenal e Aston Villa e encaminhou a contratação do jovem, que é considerado uma das grandes promessas do futebol nórdico. A expectativa é de que Nypan seja emprestado na temporada 2025/26, mas não deve ir para o Girona, clube da City Football Group que frequentemente acolhe jovens talentos.