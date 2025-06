Torcedores do Atlético de Madrid são condenados por crime de ódio contra Vini Jr

O Tribunal Provincial de Madrid condenou, nesta segunda-feira (16), quatro torcedores do Atlético de Madrid por crime de ódio contra Vini Jr. A decisão da corte se remete aos fatos acontecidos durante os dias 25 e 26 de janeiro de 2023, quando o time colchonero enfrentou o Real Madrid pela semifinal da Copa do Rei.

Na ocasião, um boneco com a imagem do camisa 7 do time merengue foi pendurado em uma ponte da cidade de Madrid, na Espanha, simulando um enforcamento. Além disso, uma faixa também foi exibida no local, que expressava ódio a Vini Jr e ao Real Madrid.

No julgamento, os réus reconheceram que extrapolaram as medidas de provocação ao jogador e clube rival. Todos os quatro torcedores expressaram remorso e se desculparam publicamente por conta da atitude. Cada um foi considerado culpado pelo crime de ódio e de ameaça ao atleta pelo Tribunal espanhol.

A sentença prevê um ano e dez meses para um dos torcedores considerados culpados. Os outros três receberam a condenação a um ano e dois meses de prisão. Além disso, todos os réus também foram penalizados com multas e perderam o direito de exercer profissões relacionadas à educação e ao esporte.

Uma proteção a Vini Jr também foi aplicada no julgamento. Os culpados ficaram proíbidos de se apoximar do atleta do Real Madrid, em cerca de 1.000 metros, e se comunicar com ele de qualquer forma durante quatro anos.

Torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco de Vini Jr antes de clássico contra o Real Madrid (Foto: Reprodução)

Nota oficial do Real Madrid

Em um comunciado, o Real Madrid comemorou a sentença aplicada pela justiça espanhola. O clube evidênciou que o resultado foi apenas um, dentre de outros julgamentos, que acontecem na Espanha referentes a ataques a Vini Jr. Veja parte da nota oficial abaixo:

"Esta sentença criminal soma-se às várias já proferidas nos últimos meses por insultos racistas recebidos por jogadores do Real Madrid CF nos estádios Zorrilla (Valladolid), Mestalla (Valência), Son Moix (Palma de Mallorca) e Vallecas (Madrid), inclusive em fóruns digitais. No total, quatorze pessoas já foram condenadas criminalmente por ataques racistas contra jogadores do nosso clube.

O Real Madrid, que atuou como promotor particular ao lado de seu jogador neste caso, e em muitos outros atualmente em andamento, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte".